Halep sufre y avanza a tercera ronda

Halep con su imparable revés | Foto: Zimbio

El partido por la segunda ronda entre Halep y Haddad Maia tenía la particularidad de ser el primer partido entre ambas, y nada más ni nada menos que en un Grand Slam. Cumpliendo su segundo torneo grande en el año y su primera vez en Wimbledon, Haddad Maia iría en busca de seguir superando la actuación realizada en Roland Garros (donde clasificó al cuadro principal y quedó afuera en primera ronda ante la rusa Elena Vesnina 2-6 6-3 4-6) y de continuar acumulando experiencia con tan solo 21 años de edad.

La brasileña, que accedió directamente al cuadro principal, tuvo que derrotar a la estadounidense Laura Robson por 6-4 6-2 para llegar a este encuentro. Halep por su lado, que con este lleva 6 participaciones en la catedral del tenis (lo más lejos que llego fue a las semifinales en 2014 donde cayó derrotada ante la canadiense Eugénie Bouchard por 6-7 2-6), venció a la australiana Marina Erakovic proveniente de la qualy por 6-4 6-1.

Maia estuvo cerca, pero Halep demostró su experiencia

Con la pista uno llena de gente luego de que el japonés Kei Nishikori venciera al ucraniano Sergiy Stakhovsky por 6-4 6-7 6-1 7-6 y que la estadounidense Venus Williams derrote a la china Qiang Wang por 4-6 6-4 6-4, Simona y Beatriz ya se encontraban listas para dar comienzo al partido y definir quien conseguiría el pase a la tercera ronda. Maia daría comienzo al juego con su servicio para llevarse el 1-0 y para sorpresa de todo el estadio lograría quebrar a Simona para ponerse rápidamente arriba en el marcador por 2-0.

Haddad sin complicaciones volvería a ganar su saque para tener la ventaja de 3-0 y Halep daría vuelta un 15-30 con su servicio para poder descontar en 3-1. En el siguiente game, Maia tendría tres chanches para anotar el 4-1 (estuvo 40-15, 40-30 y AD-40) pero la rumana aprovecharía su primer break point del partido (Maia había evitado uno en el game) para descontar y ponerse a un juego de su rival (3-2).

Halep se esfuerza para devolver el golpe de la brasilera. Imagen-Zimbio

Luego Simona confirmaría el quiebre para empatar el set en 3-3 con su servicio y Haddad volvería a tomar ventaja para no darle ilusiones a la rumana (4-3). Cuando Simona tenía que sacar para volver a igualar, Beatriz no le daría respiro alguno (40-0) y conseguiría quebrar por segunda vez para adelantarse en el marcador (5-3). Halep no se quedaría atrás y le devolvería el favor a la brasileña descontando en 5-4 tras conseguir vulnerar su servicio por segunda vez en el set. La rumana llegaría a la igualdad de 5-5 confirmando nuevamente el quiebre y no dudaría en aprovechar su tercer break point del encuentro (Maia había vuelto a evitar uno) para dar vuelta el resultado (6-5). Con la responsabilidad de servir para ganar el primer set, Halep no dejaría pasar la oportunidad de tener triple set point y lo sellaría en 7-5 al cumplirse 48 minutos.

Halep no deja dudas y pelea hasta el final

Al comenzar el segundo set, Maia sabía que era capaz de hacerle pelea a la número dos del mundo e iría con todo para exigir el tercer set. Esto lo demostraría a través de su servicio, con el cual nuevamente arrancaría en ventaja de 1-0. Halep llegaría al empate de manera rápida (1-1) acudiendo a su saque y Maia volvería a tomar ventaja por 2-1. Simona conseguiría el 2-2 en uno de los games más largos del partido (seis oportunidades para Maia de ponerse 3-1, cuatro de ellas equivalentes a break points y dos oportunidades para Simona de empatar) y Maia en el juego más largo que el anterior, tras salvar tres oportunidades de quiebre y tener cuatro chances para tomar ventaja, retomaría la delantera por 3-2. La rumana empataría sin ninguna duda alguna a la hora de golpear la bola (3-3) y con un game perfecto (40-0) quebraría por primera vez en el set para poder ponerse en la delantera por 4-3.

Maia llega pero la tira a la red y es oportunidad de quiebre para Halep. Imagen-Zimbio

Luego Halep se apoyaría en su saque para estar arriba por 5-3 y le daría a Maia la responsabilidad de servir para mantenerse en el partido. La brasilera no podría con tanta presión y Halep con un solo match point cerraría el segundo set en 6-3. De esta forma la rumana Simona Halep se clasificó a la tercera ronda de Wimbledon 2017 tras una hora con 31 minutos y se enfrentará a la china Shuai Peng que viene de derrotar a la española Carla Suárez Navarro por 6-2 6-2. Con esta victoria, Halep disputará la tercera ronda del tercer Grand Slam del año por segunda vez en su carrera (2014 R3 suiza Belinda Bencic 6-4 6-1 y 2016 holandesa Kiki Bertens 6-4 6-3) y logró estirar su racha de victorias ante jugadoras sudamericanas a 3-1 (perdió contra la argentina Paula Ormaechea en el Australian Open del 2012 por 1-6 6-3 5-7, derrotó a la colombiana Mariana Duque-Marino en el WTA Madrid del 2011 por 6-3 7-6 y venció a la brasileña Teliana Pereira en el Wimbledon del 2014 por 6-2 6-2).