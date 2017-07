Svitolina se pasea en segunda ronda

Google Plus

Un encuentro generacional, entre una jugadora que ya está en el epílogo de su carrera (Schiavone) con 37 años y una jugadora que ya es una de las grande del circuito en la actualidad (Svitolina) con 22 años ya está dando muestras que puede optar muy pronto a levantar un torneo grande.

A ambas tenistas no se le ha dado muy bien Wimbledon, de hecho hasta aquí, la mejor actuación de Schiavone había sido la cuarta ronda conseguida en 2012, mientras que Svitolina en cuatro participaciones, su mejor resultado ha sido segunda ronda, algo que a partir de 2017 va a cambiar, teniendo en cuenta este resultado que la llevó a la tercera ronda. Hasta la fecha se habían enfrentado en una sola oportunidad en Baku 2014 en el que resultó ganadora la ucraniana, este partido pintaba diferente, en vista que desde aquel enfrentamiento pasaron tres años y el presente de ambas es bastante diferente.

Un inicio lento

Las primeras bolas del partidos concluyeron en errores forzados y no forzados de ambas tenistas que iniciaron un poco frías, Svitolina conseguiría su primer tiro ganador apenas en el 30-15 del segundo game luego de diez puntos disputados. El partido mantendría la misma tónica durante varios puntos. La diferencia se iba a marcar en el sexto game donde Svitolina iba a conseguir el quiebre del servicio para irse arriba por 4-2. Sin embargo, la italiana devolvería con la misma moneda rompiendo el servicio de la ucraniana para ponerse 4-3. Cuando parecía que las acciones se volverían a igualar, en el octavo game Schiavone volvería a ceder su servicio con tres doble faltas y un error no forzado, dejando en bandeja el set para la ucraniana que no iba a desaprovechar la ocasión y con mucha autoridad ganó el game en blanco, para ganar el set por 6-3.

Supremacía ucraniana

Así como fue el último game del primer set, el segundo iba a comenzar de la misma forma, Svitolina comenzó a sentirse cómoda en la cancha y sus golpes comenzaban a descolocar a Schiavone que punto tras punto iba a dejar a la italiana sin respuesta. De hecho la veterana jugadora no logró hacer ningún tiro ganador durante todo el segundo set ante el empuje de la ucraniana que no le permitía realizar ningún movimiento sorpresivo ante la supremacía que estaba demostrando punto a punto. El set iba a cerrar 6-0 en solo 20 minutos.

Svitolina consiguió 15 tiros ganadores y 10 errores no forzados a lo largo del encuentro, mientras que Schiavone sólo conseguiría 6 tiros ganadores por 16 errores no forzados, además de las cinco doble faltas que la terminaron de condenar a la derrota. Ahora en la tercera ronda, la ucraniana debe enfrentarse a otra joven jugadora, como lo es la alemana Carina Witthoeft con la que no se ha enfrentado hasta los momentos, en lo que promete ser uno de los partidos de la fecha.