Brown no puede sorprender al campeón

Google Plus

Foto: Zimbio

Este martes era un gran día en el All England Tennis Lawn and Croquet Club. El actual campeón de Wimbledon e ídolo local, Andy Murray, volvía a vestirse de corto para disputar su partido de segunda ronda. No iba a ser un partido cualquiera. Al otro lado de la red, el siempre peligroso e impredecible, Dustin Brown.

El alemán, se encuentra rozando la frontera del top 100 actualmente. Dustin allá por 2015 protagonizó una de las grandes actuaciones de los últimos años. En la retina de los espectadores todavía queda grabada esa gran imagen con la que en Wimbledon 2015, Brown dejaba fuera de combate a todo un Rafael Nadal. El alemán fue la tormenta perfecta y completó una de las grandes sorpresas de los últimos años en el verde londinense.

Solidez ante la mirada de Ivan Lendl

Andy Murray vuelve a mostrar su mejor cara ante la atenta mirada de Ivan Lendl. El hombre que hizo de Andy un campeón está en Wimbledon acompañando a su pupilo algo que le trae mucha suerte al de Dunblane. Ya vimos como el año pasado, en estas mismas instalaciones, Murray, se coronaba campeón de Wimbledon siendo observado y apoyado por el exjugador checo.

Brown comenzó el partido jugando un muy buen tenis. Ese extra de motivación que le da la pista de central de Wimbledon le hace jugar a un muy buen nivel pero Andy estaba muy rápido e intenso de piernas y se mostró contundente a la hora de responder y aguantar las embestidas de Dustin. El encuentro comenzó igualado. Ambos se sentían cómodos al saque pero la solidez y la velocidad de piernas del escocés decantaron la balanza en el primer set. Y sin dejar lugar a dudas, Andy cerraba el primer parcial por 6-3.

A partir de ese momento, Murray continuo fresco e intenso de piernas. Por el contrario, Brown se vino abajo y ante la mejor versión del número uno del mundo no pudo hacer nada para evitar lo inevitable. Murray se llevaba el segundo set por un más que contundente marcador de 6-2. Mismo guión se vio durante la tercera manga y un constante Andy Murray, selló su pase a tercera ronda por parciales de 6-3 6-2 y 6-2. El sueño de reconquistar la corona británica sigue en pie. La misión de mantener el trono del tenis masculino va viento en popa y ahora, el caballero británico deberá superar otro partido trampa. Fabio Fognini buscará tumbar las ilusiones locales el próximo viernes cuando salte a la pista central del All England Tennis Lawn and Croquet Club.