Nadal cumple y se impone a Young

Tercer día en Wimbledon y segundo partido para Rafa Nadal, que se estrenaba este año en la pista central de la hierba londinense. El cuadro le había deparado un duelo contra Young en segunda ronda y el actual numero dos del ranking ATP salió dispuesto a seguir con paso firme y refrendando el buen juego que había desplegado en el partido anterior ante Millman.

Prueba de ello fue el inicio del partido, ya que el balear rompía rápidamente el saque de su rival y confirmando la ventaja en el marcador. El partido no había hecho nada más que comenzar y el norteamericano ya se veía por detrás. Nadal mostraba un buen nivel con su servicio, desplegaba un juego sólido en la pista y ello le bastaba para tener controlado a su oponente. Cerraría el set con su saque y con autoridad, ya que lo hizo en blanco.

Rafa domina y encarrila la victoria

El segundo set empezaba como el primero, el cuarto favorito según la organización del torneo volvía a conseguir el break en el primer juego para desesperación de Young, un tenista con buenas maneras pero que hoy no pudo con el campeón de 15 grandes. El de Manacor seguía a lo suyo y esperaba una nueva ocasión para alejarse aún más en el tanteo. Y llegó. Fue en el cuarto juego cuando Rafa después de varios break points obtuvo el premio a su mejor juego distanciándose para ganar el segundo parcial. La victoria estaba cerca.

El que iba a ser el último set de la tarde no iba a comenzar como los dos anteriores. Young, número 43 del mundo, salió dispuesto a dar otra imagen y a no realizar más concesiones. Mantenía su saque, jugaba más suelto y eso ayudaba en su confianza para plantar cara a lo que tenía enfrente. Pero en el séptimo juego sus esperanzas se truncaron, volvía a ceder con su servicio y con ello cualquier posibilidad de seguir inquietando a su rival.

La sorpresa llegó cuando Nadal se disponía a sacar con 5-4 para poner punto y final al encuentro; el estadounidense tenía por fin la ansiada oportunidad de rotura y no la desaprovechó; encontrando la recompensa al esfuerzo de no haberse rendido nunca y al destacable cambio de actitud que se había atisbado en la pista. La situación requería a Rafa Nadal no dormirse y así sucedió. En el siguiente juego le devolvió a su contrincante la jugada y cuando sirvió, esta vez no falló, consiguiendo así la victoria que le permite acceder a la tercera ronda.

Ahora se medirá al siempre peligroso Karen Khachanov, que batió al brasileño Thiago Monteiro, después de remontar un set en contra. Será sin duda otra dura prueba para que el español ofrezca su mejor versión.