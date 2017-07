Dimitrov vence con autoridad

Google Plus

Grigor Dimitrov, actual número once del ranking ganó su partido ante el chipriota Baghdatis demostrando el buen nivel que ya exhibió en su partido de primera ronda. Su rival no era un desconocido ni mucho menos, puesto que era la novena vez que se iban a enfrentar y con un balance positivo en la serie para él que fuera semifinalista de Wimbledon 2014 (7-1). Aunque cabe reseñar que la única victoria de Marcos fue hace cinco años y en la misma ronda que ahora pero con la salvedad de que Dimitrov tuvo que abandonar el partido.

El partido comenzaba con los dos jugadores muy seguros con su servicio e incluso algún que otro ace para cada uno. No estaban dando ninguna opción al resto excepto en el cuarto juego, donde Baghdatis finalmente sacó adelante la primera situación comprometida del encuentro. Entonces llegó el octavo juego de la soleada mañana en la pista dos del All England Tennis Club. Grigor no iba a desaprovechar esta vez la oportunidad de adelantarse en el parcial y conseguir el primer set.

Doble break para Dimitrov

En el segundo set la superioridad del tenista búlgaro se iba a manifestar mucho antes que en el set anterior. En el primer juego ya disponía de dos bolas de break, la primera la salvaría Marcos Baghdatis pero con la segunda ya no iba a poder. En el siguiente juego sacó Dimitrov para confirmar el 2-0 y ponerse de nuevo con ventaja en el marcador. El décimo tercer favorito se encontraba en su mejor momento, propinaba golpes muy profundos que sacaban de la pista a su adversario, que se veía incapaz de responder a los ataques que recibía desde el otro lado de la pista, lo que provocó romper otra vez el servicio al tenista 65 del mundo, y adjudicarse otra manga, esta vez por 6-2. El partido se le ponía muy de cara.

Demasiada diferencia

Baghdatis tenía muy complicado seguir en el torneo y se puede decir que empezó bastante bien el tercer parcial, consiguiendo el primer juego, pero la clave fue el siguiente, llegó a disponer hasta de cuatro break points y no acertó. Esto no le ocurrió a Grigor, que en el siguiente juego volvía a romper y a abrir brecha en el marcador. A partir de ahí jugó a placer, quizás porque al chipriota ya le había pasado factura a nivel mental el segundo juego, y se permitió el lujo de cerrar el partido con un punto memorable habiendo cedido tan solo seis juegos en total.

Dimitrov está en un excelente estado de forma y buscará repetir su actuación hoy en el próximo encuentro, donde se medirá al israelí Dudi Sela, que se ha impuesto a John Isner contra todo pronóstico en cinco sets en una dura batalla.