Kerber avanza sin muchos lujos

Angelique Kerber se mantiene firme en la lucha por mantenerse en lo más alto del ranking mundial, lucha a la que el día de hoy desistió Karolina Pliskova al caer eliminada ante la eslovaca Magdalena Rybarikova. Hay que recordar que la única manera en que la alemana puede sumar puntos es siendo la campeona en vista que la temporada pasada sucumbió en la final ante Serena Williams.

Del otro lado de la cancha nos conseguimos con Kirsten Flipkens que venía de dejar en el camino a la japonesa Misaki Doi en primera ronda y tenía las esperanzas de igualar la actuación del 2013 donde llegó hasta semifinales, siendo esta su mejor actuación histórica en los cuatro Grand Slam.

Durante los primeros cinco games del primer set hicieron respetar su servicio, estando Kerber arriba por 2-3, de ahí en adelante todo lo contrario, una lucha por poder mantenerlo, cuatro games seguidos donde ambas se quebraron el servicio marcados por la gran cantidad de errores no forzados que cometieron. En el décimo game fue donde la alemana pudo afirmarse para empatar 5-5, luego consiguió el tercer quiebre seguido para finalmente ganar el set por 7-5. Un primer set donde Flipkens fue la que más buscó, logrando 16 tiros ganadores y cometiendo 16 errores no forzados, mientras que Kerber apenas arriesgándose con cinco winners y nueve errores no forzados.

El segundo set mostró un patrón similar al inicio del primero, donde mantuvieron sus servicios durante los primeros cuatro games 2-2, Kerber conseguiría quebrar en el quinto game e irse arriba en el marcador con par de tiros ganadores de mucha calidad, sin embargo esta alegría le iba a durar hasta el décimo game, donde Flipkens conseguía igualar las acciones 5-5. Los últimos games fueron muy emocionantes, ambas mostraron mucha garra y la balanza terminó yéndose del lado de la alemana que finalmente se impuso por 7-5.

Luego de este encuentro, la alemana tiene en su camino en la tercera ronda a la estadounidense Shelby Rogers, que evitó el enfrentamiento ante Lucie Safarova que fue verduga de Kerber en Eastbourne. Kerber y Rogers se han enfrentado en una ocasión este año en Miami donde salió vencedora la alemana.