Ferrer tan solo necesita tres juegos para avanzar

David Ferrer golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

El cuarto día de juego en el cuadro final de Wimbledon prometía emociones fuertes, y es que los partidos eran de alto voltaje, buscando la tercera ronda del torneo londinense el español David Ferrer, que tras imponerse en un duro partido al francés Richard Gasquet, tenía que batirse en duelo con el también correoso Steve Darcis. Pero el encuentro quedaría totalmente deslucido, y es que mientras que el tenista de Jávea saltaba a pista concentrado, enlazando los tres primeros juegos del partido. Después de tan solo dieciocho minutos, el belga Darcis decidía poner punto final a su andadura en Wimbledon aquejado de un pinchado en la espalda que le impedía poder rendir a su mejor nivel, algo que había mostrado ante el lituano Ricardas Berankis por por 4-6, 6-3, 2-6, 6-4 y 6-3.

Las lesiones siguen estando a la orden del día, y es que después de que Alexandr Dolgopolov y Martin Klizan, rivales de Novak Djokovic y Roger Federer, tuvieran que retirarse tras la disputa del primer set, el siguiente en tomar el camino ha sido el belga Steve Darcis, sumándose a los también abandonos en primera ronda de Nick Kyrgios y Denis Istomin. Por contra, el jugador que siempre juega y nunca se retira por encima de cualquiera es el suizo Roger Federer, que en toda su carrera ha disputado ni más ni menos que 1.352 partidos oficiales sin tener que abandonar en ninguno de ellos, pidiendo además tan solo nueve tiempos médicos.

Ferrer, contento aún así

Como no podía ser de otra manera, Ferrer está contento por acceder a la tercera ronda sin desgaste, pero no se quiso olvidar de Darcis. "Está claro que una victoria así nunca es lo mismo, estoy feliz por pasar a tercera ronda, pero no por Darcis, espero que se recupere lo antes posible", comentó ante los medios de comunicación, teniendo claro por otro lado que durante los últimos meses ha mejorado notablemente su nivel con respecto a los anteriores partidos. "En los últimos dos meses desde que empecé la gira de tierra he venido haciendo bien las cosas, he estado mejor mentalmente, más tranquilo conmigo mismo, aún me considero que estoy capacitado para hacer buenos resultados, cuando entro en una pista tengo confianza de que si estoy competitivo puedo dar una buena versión de David Ferrer, la tercera ronda en Wimbledon tampoco es algo que me sorprenda o no", explicó.