Garbiñe Muguruza: "Estoy muy contenta por cómo estoy manejando los partidos"

Garbiñe Muguruza celebrando uno de los puntos conseguidos | Foto: Zimbio

Sin duda alguna Garbiñe Muguruza está yendo claramente de menos a más en lo que va de 2017. Tras conquistar Roland Garros la pasada campaña la hispano venezolana entró en una espiral de malos resultados, los cuales esperaba cambiar durante la presente temporada, algo que no logró en los primeros torneos del año, donde a pesar de llegar a semifinales de Brisbane y cuartos de Australia claudicó en cinco ocasiones en primera ronda, cambiando su suerte con la llegada de Roma, cita en la que firmó unas semifinales que le cargaron de confianza para defender el título conseguido un año atrás en Roland Garros, lugar en el que tan solo pudo llegar hasta octavos de final.

Ya sobre la hierba llegó hasta semifinales en Birmingham y claudicó en primera ronda de Eastbourne para llegar a Wimbledon con una importante noticia. En su banquillo no estaría Sam Sumyck por problemas personales, sustituyéndole en su palco ni más ni menos que Conchita Martínez, la capitana española de Copa Davis y Copa Federación. En la primera ronda de Wimbledon la hispano venezolana fue capaz de imponerse por 6-2 y 6-4 a la rusa Ekaterina Alexandrova, para a continuación ser capaz de vencer en la segunda ronda a la belga Yanina Wickmayer por 6-2 y 6-4, mostrando asi unas sensaciones inmejorables sin ceder ni un solo set y calcando el resultado en ambos encuentros.

Garbiñe Muguruza golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

"Tengo que aceptar que me pongan en pistas más pequeñas y a otras chicas que están jugando bien en las principales"

Como no podía ser de otra manera, después de dos cómodos partidos las sensaciones son inmejorables para Muguruza, que con el paso de los juegos va carburando cada vez más, sin pensar en el horizonte. "Me siento bien, he jugado contra una jugadora muy agresiva, pero estoy muy contenta por cómo estoy manejando los partidos, no tengo presión, me adapto a todos los tipos de juego, mi experiencia es que debo entrenarme bien e ir día a día, me ha gustado mucho la seriedad en los momentos difíciles, sobre todo en el segundo set, le he dado la vuelta a situaciones complicadas, como ese 0-40 en el noveno juego, por lo que estoy contenta de haber estado sólida y centrada todo el partido, mantengo un equilibrio para estar concentrada, he intentado estar sería y calmada, eso se puede trabajar, las ganas de ganar a veces no te dan tranquilidad", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Garbiñe Muguruza no le da mayor importancia al hecho de jugar alejada de las pistas centrales, pero sí teniendo claro que el desgaste va pasando factura sobre la hierba, pensando ya en su próximo escollo, la rumana Sorana Cirstea. "Tengo que aceptar que me pongan en pistas más pequeñas y a otras chicas que están jugando bien en las principales, aunque me guste jugar en la pista central, la pista está más lenta, el fondo estaba como se segunda semana, pero sigue siendo más rápida que la de tierra de Roland Garros. Jugué en Australia contra Cirstea e intentaré ver cómo lo hice, es otra jugadora agresiva, quien le pega fuerte a la pelota", concluyó.