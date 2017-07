Konjuh accede a octavos por primera vez en Wimbledon

Google Plus

Ana Konjuh durante el partido que le ha enfrentado a Dominika Cibulkova. FOTO: WTA

Ana Konjuh está realizando su mejor actuación en Wimbledon, tras superar en tercera ronda a la octava cabeza de serie del cuadro. Será la primera vez que se cuele entre las dieciséis mejores jugadoras del torneo de hierba. El partido se presentaba como un encuentro difícil, ambas llegaban con un solo set cedido en las primeras rondas, y tras superar un partido cómodo y otro más complicado. La ultima vez que se vieron las caras fue en Roland Garros con victoria para Cibulkova por la retirada por lesión de Konjuh.

La jugadora eslovaca comenzó mucho más convencida de su juego y fue capaz de romper el servicio en dos ocasiones, y ponerse con 5-1 en el marcador. Sin embargo, la tenista croata fue entrando en el partido poco a poco y consiguió darle la vuelta al marcador y devolverle las roturas igualando el set 5-5.

Al final de esta primera manga las dos tenistas mostraron un nivel similar, no existía una dominadora clara. Unos puntos caían de un lado de la red, y otro del contrario. Un disputado juego con 5-5 en el marcador se fue para el lado de Cibulkova tras un gran contrapié. Mientras, Konjuh salvó dos bola de set y forzó el tie-break tras una hora de juego. En la muerte súbita Ana no dio opciones a la eslovaca, aprovechó los minibreaks y supo mantenerlos con buenos servicio (7-3).

La segunda manga arrancó con Cibulkova dominando en el marcador, con sus tipos saltitos para activarse y volver a meterse en el partido. Rompió el saque de su rival en la primera oportunidad de la que dispuso. Sin embargo, a Dominika le costó mantener su siguiente servicio para consolidar el break, hasta 10 deuces se disputaron en el juego que finalmente cayó de su lado.

Con esta ventaja, cada una de las jugadoras ganaron sus respectivos saques con solvencia. Después de mantener los saque, se produjeron las roturas, primero la eslovaca para poner el 5-2, luego se la devolvió Ana y finalmente volvió a hacerlo Cibulkova, quién sumó a su marcador el segundo set.

Definitivo tercer set

El partido no podía resolverse de otra manera que no fuera en el tercer set, después de un encuentro muy disputado entre dos tenistas muy luchadoras. El objetivo de ambas, no era otro, que la victoria y conseguir alcanzar los octavos de final del tercer Grand Slam de la temporada, Wimbledon.

El último set comenzó a la inversa que el segundo. Sacaba Cibulkova y era Konjuh quien rompía y se ponía por delante en el momento decisivo. La ventaja en el marcador para la croata parecía definitiva, sacando sus mejores golpes en los momentos complicados y volviendo a romper el saque de su rival, se colocaba 4-0 en el marcador.

La presión de cerrar el partido apareció en la raqueta de Ana Konjuh, que concedió varios puntos fáciles a su rival, y la posibilidad de reengancharse al partido, que parecía tenía perdido. Cibulkova aprovechó la situación y puso contra las cuerdas a su rival llevando el set hasta el 5-4 y con saque para Konjuh. La tenista croata hizo valer su servicio y superó a Cibulkova tras un gran saque que su rival estrelló contra la red. Ana se mostró más agresiva durante todo el encuentro con 54 winners, pero 47, errores no forzados, frente a los 22 golpes ganadores y 24 fallos de Dominika.

La octava cabeza de serie se despide en tercera ronda, tras un año en el que las cosas no le están saliendo como desearía la eslovaca. Mientras, Ana Konjuh accede a la siguiente ronda, donde se enfrentará a la ganadora del duelo entre Osaka y Venus Williams.