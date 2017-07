Rafael Nadal: "Tengo que acercarme al nivel del primer set y medio"

Rafael Nadal golpeando una bola desde el aire | Foto: Zimbio

La lesión que sufría la pasada temporada Rafael Nadal ya es historia. El mallorquín, después de conquistar su décimo Roland Garros, está brillando con luz propia en la hierba londinense de Wimbledon. No disputó ningún torneo previo, se entrenó a conciencia en su Mallorca natal y posteriormente disputó dos encuentros de exhibición, uno contra Tomas Berdych en el que perdió, y otro contra Tommy Haas en el que consiguió llevarse la victoria. Las sensaciones eran buenas, pero faltaba confirmarlo con un partido oficial sobre la hierba. Y así llegó el primer encuentro, teniendo como rival al australiano John Millman, a quien no le dio opción alguna el tenista español, venciendo de forma cómoda por 6-1, 6-3 y 6-2, llegando a la segunda ronda para tener que batirse en duelo con el estadounidense Donald Young, a quien también aplastaba por 6-4, 6-2 y 7-5 para conseguir acceder a la tercera ronda, partido en el que tenía que medirse al ruso Karen Kachanov, a quien lograba derrotar por 6-1, 6-4 y 7-6 (3).

"Soy consciente de que tengo un rival muy importante en la siguiente ronda, especialista aquí y muy incómodo, tengo que jugar muy bien para tener opciones de ganar"

Como no podía ser de otra manera, Nadal se mostraba satisfecho con el nivel mostrado durante el partido a pesar de notar un notable bajón tras el segundo parcial, del que supo reaccionar para llevarse el choque en tres mangas. "Creo que he hecho una muy buena semana, y he jugado tres partidos buenos, es verdad que por un rato he jugado a un nivel muy alto, y hacía tiempo que no jugaba a este nivel, era evidente que no podía mantener ese nivel, porque casi, casi, era irreal, por un momento dado he sido capaz de producir algo especial, luego he bajado la intensidad en el tercer set, pero en general, bien, creo que he hecho cosas buenas, he sacado bien y con el segundo saque muy bien", comentó ante los medios de comunicación.

Rafael Nadal golpeando una bola desde el fondo de pista | Foto: Zimbio

Para terminar, Rafael Nadal ya solo piensa en su siguiente escollo, el luxemburgués Gilles Muller, quien no se lo pondrá nada fácil, sobre todo por el tiempo que lleva sin jugar sobre hierba el mallorquín. "Mis opciones, no lo sé, voy día a día intento disfrutar de cada momento, el torneo es muy especial por las condiciones, con una preparación totalmente diferente a todos los demás, cuando uno llega lleva un bagaje de partidos, y mi primer partido ha sido aquí después de dos años. Soy consciente de que tengo un rival muy importante en la siguiente ronda, especialista aquí y muy incómodo, tengo que jugar muy bien para tener opciones de ganar, estar valiente y jugar agresivo, creo que es la única manera, si consiguiera jugar al nivel de los cuatro primeros juegos sería candidato a grandes cosas, tengo que acercarme al nivel del primer set y medio, si consigo mantenerlo durante bastante rato, el nivel era muy alto", concluyó.