Roberto Bautista: "Victorias como las de hoy son las que te llenan y te dan confianza"

Roberto Bautista golpeando una bola en la red | Foto: Zimbio

Roberto Bautista ha llegado a la cúspide del tenis, y quiere mantenerse en ella el máximo tiempo posible. El castellonense ha conseguido hasta el momento veinte Grand Slam, y prueba de su mejoría es que tan solo una vez cayó en primera ronda y en nueve ocasiones ha sido capaz de llegar hasta la segunda semana del torneo, algo que ha vuelto a conseguir en esta ocasión en Wimbledon. Con su primera victoria del año sobre un tenista ubicado entre los diez mejores del ránking ATP, Bautista está en los octavos de final torneo londinense, igualando así su mejor registro en un Grand Slam, poniendo por tanto la mira en vencer este próximo lunes a Marin Cilic para acceder a cuartos de final. Tras una exhibición en la tercera ronda frente a Kei Nishikori, a quien venció por 6-4, 7-6 (3), 3-6 y 6-3, Roberto no se pone límites, sueña con llegar lo más lejos posible y poder brindar a sus seguidores las mayores alegrías posibles. Está ante su gran oportunidad de llegar a las rondas finales de un gran torneo, y no quiere desaprovechar el buen juego que está mostrando.

"Hay que estar ahí, pelear y uno de mis objetivos siempre es hacer un buen partido contra los mejores tenistas e intentar ganarles"

Como no podía ser de otra manera, Bautista está satisfecho con el nivel que está mostrando hasta el momento en Wimbledon, pero no se conforma con haber accedido a la segunda semana del torneo londinense, sino que solo piensa en superar a su siguiente rival y acceder a cuartos de final. "Cuesta mucho trabajo estar ahí, es muy difícil, los Grand Slams son cuatro citas importantes para mí. Llevo jugando bien los tres Grand Slams hasta la fecha, pero ahora estoy en el sitio donde realmente quiero dar un cambio e intentar pasar a cuartos. Hay que estar ahí, pelear y uno de mis objetivos siempre es hacer un buen partido contra los mejores tenistas e intentar ganarles, trabajo para tener victoria como las de hoy, que son realmente las que te llenan y te dan confianza", comentó ante los medios de comunicación.

Roberto Bautista celebrando la victoria conseguida mirando a su palco | Foto: Zimbio

Para terminar, Roberto Bautista está pletórico, llega a la segunda semana cargado de confianza y teniendo claro que tiene opciones de superar los octavos de final al no medirse a ningún tenista del 'Big Four': "Ahora viene el partido que quería jugar, el de octavos de final, esta vez no juego contra Federer o Nadal, está claro que Marin es un gran jugador, que viene jugando muy bien en hierba, pero si hago un buen partido tengo opciones de ganar, se basa mucho en el saque, tiene mucha envergadura, mucha fuerza y tira muy duro, si consigo estar bien y ser agresivo en el resto, creo que por ahí le voy a hacer un poco más pequeño. Tengo que intentar pasar un obstáculo que no he rebasado nunca", concluyó.