Ostapenko se planta en octavos

La actual campeona de Roland Garros se enfrentó este viernes a la eterna promesa del tenis femenino, la italiana Camila Giorgi en la tercera ronda del tercer Grand Slam del año. La cancha número dos fue el escenario de un encuentro muy aguerrido que vio una de las remontadas más bonitas en un set de lo que va de Wimbledon.

Entre estas tenistas, solo reposa un encuentro donde salió victoriosa la italiana en el 2016, pero sin duda alguna el presente de Ostapenko ha cambiado desde Roland Garros, con 10 victorias consecutivas tras esta nueva victoria ante Camila Giorgi. La italiana por su parte intentaba igualar su mejor actuación histórica en Wimbledon cuando en 2012 alcanzó los octavos de final.

Ostapenko llegó a este encuentro ya con su mejor actuación histórica en este torneo (segunda ronda 2015), pero no cabe duda que la letona quiere seguir haciendo historia en el tenis. Lo que más derrocha esta tenista cada vez que pisa las cancha es talento e irreverencia, no importa quien este del otro lado de la cancha, ella no renunciará a su estilo de juego ofensivo-atrevido. Y ante Giorgi no iba a ser diferente, durante todo el encuentro iba a conseguir un total de 24 tiros ganadores y 14 errores no forzados.

A continuación una doble remontada

Si a este encuentro hay que ponerle un nombre, ese sería "las súper remontadas", y es que Ostapenko, a pesar que muy pronto iba a ponerse arriba 3-1, la italiana conseguiría igualar las acciones a 3-3. De hecho la italiana logró ganar cuatro games seguidos y ponerse en una situación muy favorable de sacar 5-3 para quedarse con el primer set, sin embargo no pudo servir de la mejor manera y con par de doble faltas cedía su servicio. Ostapenko igualaría las acciones 5-5 y devolvería con la misma medicina, ganando cuatro games seguidos y quedarse con el set 7-5.

El segundo set, tendría un tinte muy similar al primero, pero en esta ocasión, la italiana sería la encargada de irse arriba en el sexto game por 4-2, luego con su servicio estaría muy acertada para escaparse con un 5-2 y estar en una situación muy favorable que le aseguraba un tercer set, sin embargo no contaba con la astucia de Ostapenko, de manera espectacular iba a remontar ganando cinco games de forma consecutiva, para de igual forma quedarse con el segundo set por 7-5 en una hora y 20 minutos de partido,

Luego de esta victoria, Ostapenko se asegura estar presente en la segunda semana del torneo, recordando que durante el primer domingo de Wimbledon, por tradición no se disputan partidos, por ende para el día lunes debe enfrentarse a Elina Svitolina en un partido que promete ser muy disputado. Este encuentro de octavos de final, sería el primer enfrentamiento entre ambas.