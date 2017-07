Andy Murray: "Me las arreglé para conseguir la victoria y pasar ronda"

Andy Murray aplaude al público su apoyo durante todo el partido contra Fabio Fognini | Foto: Zimbio

No está siendo una temporada nada fácil para Andy Murray. El británico por más que lo intenta no logra terminar de dar el do de pecho en las rondas finales, y con la aparición de Wimbledon, llegaba el punto de inflexión. Tras superar su dos primeros escollos sin problema alguno, la batalla contra Fabio Fognini de este viernes marcaba sin ninguna duda un antes y un después en el camino de Andy Murray, que a pesar de tener varias bolas de break en contra terminó sacando a la luz su casta de campeón para aprovechar los incontables fallos de su contrincante, a quien finalmente consiguió vencer por 6-2, 4-6, 6-1 y 7-5, remontando en este último parcial un 2-5 adverso que le dejaba contra las cuerdas. Defendiendo el título conquistado en la pasada edición y peleando por seguir en el número uno el mayor tiempo posible, Andy Murray ha entrado por la puerta grande en la segunda semana del torneo londinense, sabiendo sufrir en todo momento para ahora pensar en tener que batirse en duelo con el francés Benoit Paire.

"No me moví igual de bien que en los dos primeros partidos, pero ahora tengo dos días de descanso para recuperarme físicamente"

Como no podía ser de otra manera, Murray no dudó en asumir que Fabio Fognini le puso contra las cuerdas en varias fases del partido, estando en una cuerda floja de la que consiguió salir con vida hacia la segunda semana de Wimbledon. "Hubo muchos altibajos y me he sentido un poco tenso en diversos momentos del partido, pero me las arreglé para conseguir la victoria y pasar ronda en Wimbledon, el partido ha sido bastante tenso, con varios sets points para ambos tenistas, estoy muy feliz por la victoria y por alcanzar los octavos de final, no me moví igual de bien que en los dos primeros partidos, pero ahora tengo dos días de descanso para recuperarme físicamente", comentó ante los medios de comunicación.

Para terminar, Andy Murray ya solo piensa en recuperar tanto este sábado como el domingo para el próximo lunes sacar su mejor tenis cuando salte a la Pista Central para batirse en duelo con el francés Benoit Paire. "Espero jugar un buen tenis el próximo lunes ante Benoit Paire, siempre uno se siente un poco diferente cuando juega en la pista central, no sólo por la multitud, sino también por la historia que existe en esta pista, cuando estamos jugando en Wimbledon, casi toda la multitud quiere que los británicos ganen, para así poder disfrutarlo y celebrarlo con el resto", concluyó.