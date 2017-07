Kuznetsova va enserio

Google Plus

Partido correspondiente a los dieciseisavos de Wimbledon que enfrentaba a la eslovena Polona Hercog y la rusa y aguerrida Svetlana Kuznetsova en la pista número 12. A priori, la rusa era la gran favorita en este partido debido a su mejor ranking y su gran experiencia en estas grandes citas.

La eslovena llegaba este partido tras derrotar a Annika Beck con suma facilidad y a Lepchenko en tres mangas. A pesar de su ránking actual (258), Polona se desenvuelve muy bien este tipo de pistas con sus golpes planos y así lo demostraba su andadura hasta esta ronda. Por su parte, Kuznetsova llegaba hasta esta ronda con sensaciones inmejorables tras derrotar a Jabeur y Makarova sin ceder ningún set.

Kuznetsova impone su ley desde el fondo

El partido comenzaba con igualdad en el marcador con las jugadoras muy sólidas al servicio dónde cada jugadora intentaba marcar su ritmo, la eslovena con intercambios cortos y Sveta con intercambios largos dónde ahí podía mostrar su mejor repertorio de golpes y dominar el punto. A pesar de que as primeras bolas de break llegaron para ambas jugadoras en el sexto y séptimo fue en el nóveno juego donde Kuznetsova hizo un juego impecable al resto dominando desde el fondo y consiguió el break que confirmó al juego siguiente para cerrar la primera manga por 6-4.

Cortocircuito de Hercog

Tras encajar la rotura en el primer set que encajó la eslovena, el partido cambió. El segundo set comenzaba con un juego pésimo por parte de la eslovena que tras varios errores no forzados y doble falta cedía su saque en blanco. Svetlana no bajaba el ritmo y conseguía ganar su servicio y volver a romper a Hercog. La eslovena no encontraba los golpes del primer set y su nivel bajó considerablemente. Kuznetsova volvía a romper el servicio de Hercog para colocarse 5-0 y cerrar el partido con su saque de forma plácida por 6-0.

Así pues, tras esta victoria por 6-4 y 6-0 la rusa accede a los octavos de final y confirma las buenas sensaciones en este Wimbledon. En la siguiente ronda se las verá con la ganadora del partido que enfrentará en la jornada del Sábado a la polaca Radwanska y la suiza Bacsinszky.