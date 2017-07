Dimitrov, una vara muy alta de sobrepasar

Google Plus

Dimitrov imparable en el All Engalnd Club. Imagen:@Wimbledon

Grigor Dimitrov está teniendo un muy buen nivel de tenis en Londres, después de las victorias ante el ascendente argentino Diego Schwartzman por 7-6 (4), 6-2 y 6-2, y el legendario chipriota Marcos Baghdatis por 6-3, 6-2 y 6-1, hoy no tuvo problemas ante una agotado Dudi Sela, para ganarle por 6-1 y 6-1 y abandono llegando a la segunda semana del torneo sin ceder ningún parcial.

Lo más importante en el césped del All England Club es la movilidad y hoy Sela no la tuvo, el israelí no pudo reponerse del cansancio que le generó el tremendo partido en cinco set ante el estadounidense John Isner y ante un Dimitrov inspirado fue una ventaja tremenda.

Ya en el primer set Dimitrov complicó con las devoluciones de saque a Sela, a quienquebró consecutivamente tres veces, para quedarse con el primer set por 6-1. El israelí no dio respuesta ante tanto caudal de tenis del búlgaro quien muy metido dentro de la cancha imponía con autoridad su tenis.

El segundo fue una copia del primero, la diferencia es que solo necesito Dimitrov, quebrar dos veces el servico de Dudi Sela para quedarse con el parcial. El bulgaro que en un momento del set tuvo una pequeña baja de rendimiento con su saque, facilitándole a Sela tener un punto de quiebre, luego fue una máquina de jugar y en este nivel es una vara muy alta de sobrepasar para cualquier rival.

El jugador búlgaro de 26 años no tendrá una tarea fácil en la próxima ronda, dado que su rival saldrá del choque entre Mischa Zverev y el siete veces campeón de Wimbledon Roger Federer.