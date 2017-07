Thiem se cita con Berdych en octavos

Google Plus

Thiem saludando al público | Foto: Zimbio.

El austríaco y número ocho del ranking ATP jugó un buen partido, continuó con la regularidad mostrada en las dos primeras fases y fue inteligente para sacar adelante ciertos momentos adversos que se le presentaron a lo largo del encuentro, especialmente en el primer set cuando su rival lo pudo haber liquidado con el servicio. Sin embargo, con una asombrosa tranquilidad y una mentalidad admirable, Dominic Thiem no permitió que el pleito se escape de su dominio: fue de menos a más y después de un poco más de dos horas de partido y con un resultado final de 7-5, 6-4 y 6-2, doblegó el juego de Donaldson, un tenista joven, peligroso y que tiene por delante un extraordinario futuro.

El primer parcial no fue nada sencillo para Thiem. El austríaco caminó por la cuerda floja, cometió muchos errores y se vio en serios problemas debido a la buena predisposición y la correcta estrategia con la que jugó Donaldson. El número 65 del mundo buscó tomar el control del partido con su derecha y trató de no dejar pelotas cortas sabiendo el poderío ofensivo de su adversario. Al mismo tiempo, el norteamericano contó con la oportunidad única de cerrar el primer parcial con su servicio pero, en ese momento, apareció el espíritu y el talento de Dominic para impedir que eso suceda. Con el correr de los games, el nivel del ocho del mundo fue en progreso hasta reencontrarse con su mejor versión. Con dos quiebres consecutivos, Thiem tomó una importantísima ventaja y se adueñó del primer set por 7-5.

Donaldson -que venía de derrotar a Paolo Lorenzi- lamentó profundamente las ocasiones perdidas en el set anterior, las cuales se encargaron de pasarle factura. Si bien trató de mantenerse enfocado y con calma de cara al segundo parcial, su juego no estuvo acompañado de buenos saques siendo ese uno de sus principales errores. En el 2-1, Donaldson dispuso de cuatro break point pero no fue capaz de capitalizar ninguna de ellas. Por su parte, Thiem alternó buenas y malas pero otra vez, fue astuto para superar un game muy complicado y para, posteriormente, quebrar el servicio de su rival. Un jugador de élite como Dominic no perdona fallos tan grandilocuentes como los que tuvo su rival y se quedó por 6-4, el segundo parcial.

Ya con el partido lisa y llanamente encaminado hacia el triunfo de Thiem, el tercer parcial fue dominado de principio a fin por el elegante tenista de revés a una mano. Se lució con buenos tiros ganadores, movió de un lado a otro a un rival un poco desmotivado y con dos quiebres en su haber, sacó del certamen al estadounidense con un parcial de 6-2. El austríaco jugó un partido correcto, supo revertir el resultado y avanzó con justicia a los octavos de final de Wimbledon, donde se verá las caras con el checo Tomas Berdych, quien eliminó en sets corridos al español David Ferrer.