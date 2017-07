Wozniacki calma la rebelión

Google Plus

La ex número uno del mundo enfrentó este viernes a una aguerrida Kontaveit, que poco a poco se hace un hueco en el circuito. La estoniana es una jugadora muy incómoda, debido a que posee un estilo de juego ofensivo con golpes muy planos y la hierba de Wimbledon la ayuda a ser más peligrosa. Wozniacki y Kontaveit solo se habían enfrentado en una ocasión y fue el año pasado en Nottingham, donde salió vencedora la estoniana en un encuentro bastante cerrado, por lo que tras esta victoria por parte de la danesa, la serie se encuentra igualada a uno.

El primer set estuvo lleno de altibajos, Kontaveit entró más concentrada a la cancha y logró romper el servicio de la danesa, para posteriormente confirmar la ruptura e irse arriba por 3-0 muy pronto. Sin embargo los siguientes tres games iban del lado de Wozniacki que logró romper el servicio aprovechando dos oportunidades de quiebre que le brindó la estoniana, tras una doble falta y un error no forzado. A pesar de este esfuerzo por parte de Wozniacki, Kontaveit iba a retomar las riendas del encuentro. Nuevamente logró imponerse durante tres games consecutivos, para quedarse con el set por 6-3. Hasta el momento, la estoniana mantenía la hegemonía en el torneo, luego de haber derrotado en sets corridos a Arruabarrena y Kasatkina.

Parecía que el cielo se tornaba gris para Wozniacki, y es que no más comenzar el segundo set, iba a perder el primer game con su servicio, tras par de doble faltas y un error no forzado. Por si fuera poco, en el segundo turno al saque, volvió a mostrar debilidades con el servicio permitiendo una nueva oportunidad de quiebre, sin embargo supo jugar los siguientes tres puntos luego de estar abajo 40-30 logrando hacer que Kontaveit cometiera tres errores forzados. A partir de ese momento, ambas mostraron mucha firmeza con su saque y mantuvieron las posturas hasta el décimo game cuando Kontaveit sacaba para partido estando 5-4 arriba. La estoniana se puso arriba 30-0 y el encuentro parecía más que controlado y ahí fue donde salió a relucir la casta de ex número uno del mundo logrando igualar las acciones 5-5. El set terminó definiéndose en tiebreak, donde la principal protagonista fue Kontaveit donde con sus errores permitió que Wozniacki se metiera al encuentro para igualar las acciones a un set por lado. Ocasionando de esta manera el primer set perdido en el torneo por parte de la estoniana.

El tercer set iba a ser todo para Kontaveit, es decir, no resultó ganadora del encuentro, pero comenzó a fallar más de lo normal, a pesar que cometió un error menos que en el set anterior, solo se jugaron solo ocho games, en relación al segundo que se jugaron 13. En este set Wozniacki se puso arriba apenas empezando, y ya para el quinto game logró un segundo quiebre para ponerse arriba 4-1 y finalmente terminar imponiéndose por 6-2. Dos estilos de juego muy distintos donde salió triunfante el de la paciencia. Ahora Caroline Wozniacki debe enfrentarse en octavos de final a la estadounidense CoCo Vandeweghe con la que se ha enfrentado en par de ocasiones donde salió victoriosa, ambas en superficie dura.