El semáforo de la WTA: primera semana de Wimbledon

Garbiñe Muguruza | Foto: zimbio

Como es tradicional, el primer domingo de Wimbledon es lo que se conoce como el tradicional 'Middle Sunday', un día en el que no hay competición sobre las pistas del All England Lawn Tennis Club dejando paso así a un nuevo día de descanso para todos los tenistas. Hasta este momento, ha habido numerosos partidos y en muchos de ellos ha habido sorpresas positivas y negativas y noticias que no han pasado desapercibidas, si no que simplemente se han esperado. Las chicas, como siempre, siguiendo el guión WTA.

Semáforo en verde

Parece haber encontrado su sitio, parece haber reobrado la confianza, parece ser esa tenista que hace dos años daba alegrías y esperanzas para el tenis español. Y es que Garbiñe Muguruza ha encontrado nuevamente en Wimbledon esa esencia que parecía haber perdido. Con la única ayuda en este tercer Grand Slam del año de la capitana de Copa Davis y Copa Federación, Conchita Martínez, Garbiñe se ha colado en los octavos de final realizando un tenis magnífico, muy sólido y contundente y con mucha confianza. Todo ello, sin ceder ningún set. Próxima parada, la número uno del mundo Angelique Kerber.

Otros cuatro puntos verdes, son la rumana Simona Halep, Victoria Azarenka, Svetlana Kuznetsova y Elina Svitolina. Primeramente, Halep, Kuznetsova y Svitolina, muy como la tenista española, se han metido en los octavos de final sin ceder ni un sólo set y dando muestras de ser la segunda, cuarta y séptima candidata más favorita, respectivamente, en poder alzarse como campeonas. Por otra parte, tras su reciente maternidad, Azarenka también está gozando de una buena semana haciendo un gran tenis para batir a tenistas de entidad como han sido Bellis, Vesnina o Heather Watson. En la próxima ronda, Halep y Azarenka se verán las caras en lo que promete ser un choque de alto voltaje.

Victoria Azarenka | Foto: zimbio

Dentro de esta parte en verde también se puede incluir a la polaca Agnieszka Radwanska, que tras haber pasado unos meses sin ser esa tenista tan fiable, ahora en Wimbledon parece haberse recuperado y lo ha hecho doblegando a jugadoras de peso como han sido Jankovic, McHale y recientemente a Bacsinszky en un duelo en el que tuvo que remontar un set adverso. Kuznetsova, siguiente rival.

Semáforo en ámbar

La número uno del mundo, Angelique Kerber, ocupa un ámbar. ¿Por qué? Sencillo. Ha logrado llegar hasta donde se esperaba de ella, pero lo ha hecho dejando muchas dudas y algún que otro set por el camino, como el que se dejó ante Shelby Rogers en su último envite. Este juego tan irregular no le sirve para ganar Wimbledon y mucho menos para mantener el número uno del mundo en un futuro no demasiado lejano. Contra Garbiñe, prueba de fuego para la tenista teutona.

Angelique Kerber | Foto: zimbio

Muy como Kerber se encuentran las tres siguientes protagonistas: Jelena Ostapenko, Johanna Konta y Caroline Wozniacki. Las tres en octavos de final, pero con cierto apuro final y desgaste físico en exceso ante rivales de menor entidad. La letona y la británica tuvieron que batallar hasta los tres sets en sus debuts ante Aliaksandra Sasnovich y Donna Vekic respectivamente, mientras que Wozniacki se dejó dos sets. Uno ante Timea Babos también en el estreno y otro más recientemente ante Anett Kontaveit. Pese a ello, ambas supieron asumir la situación del momento para ir avanzando y meterse en octavos de final.

Caroline Wozniacki | Foto: zimbio

Semáforo en rojo

La parte negativa hasta el momento conlleva varios nombres propios y también de peso. Cinco de ellos son Kristina Mladenovic, Kiki Bertens, Carla Suárez, Petra Kvitova y Eugenie Bouchard. Las cuatro primeras han sido punto rojo, pues todas ellas cayeron ante rivales de menor índole como fueron ante Alison Riske (Mladenovic), Sorana Cirstea (Bertens), Shuai Peng (Carla) y Madison Brengle (Kvitova). Por su parte, Bouchard cedió muy tempranamente, aunque eso sí tenía enfrente a Carla Suárez.

Carla Suárez | Foto: zimbio

Tras las cinco primeras protagonistas, llegan otras dos que tienen aún más el punto rojo marcado, como son la checa Karolina Pliskova y la eslovaca Dominika Cibulkova. Pliskova mantuvo su maleficio con Wimbledon tras caer nuevamente muy temprano, esta vez ante Magdalena Rybarikova. Por su parte, Cibulkova ya atisbaba malas sensaciones tras vencer en tres sets en su debut y en la siguiente ronda ante la croata Ana Konjuh, tras desperdiciar una amplia ventaja en el primer set, acabó cediendo en tres mangas.

Dominika Cibulkova | Foto: zimbio

Por último, y por desgracia, la última tenista que acapara el punto negativo, ya no sólo de Wimbledon, si no que probablemente de todo el curso, es el protagonizado por la estadounidense Bethanie Mattek-Sands, que en su encuentro de segunda ronda ante Sorana Cirstea se vio obligada a retirarse tras caer al suelo de manera muy fea y provocar una lesión muy grave en su rodilla que la propia Cirstea catalogó de "película de terror" refiriéndose al aspecto de su rodilla. ¡Mucha fuerza Bethanie!