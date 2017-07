Sir Roger Federer: la leyenda continúa...

El gran Roger, golpeando la pelota por debajo de sus piernas. Foto: Zimbio

317. Este es el número de victorias que ha alcanzado Federer desde que disputó su primer torneo de Grand Slam, allá por el año 1999 en la tierra de Roland Garros. Ha superado de esta manera a la estadounidense Serena Williams, que ostentaba el récord hasta el momento con 316 partidos ganados.

Quizás uno de los pocos retos que hasta el momento se le resistían al gran Roger y es que el tenista de Basilea sigue asombrando con sus impresionantes registros. Ayer añadió otro hito más a su alargada trayectoria y también a la historia de este deporte derrotando a Mischa Zverev en su encuentro de tercera ronda en el All England Tennis Club de Londres.

El tenista suizo ha jugado hasta la fecha 368 partidos de Grand Slam, con tan solo 51 derrotas. De los cuales 98 han sido en su territorio favorito: Wimbledon. Y si lograse hacerse con la victoria en su partido de octavos ante el búlgaro Dimitrov, cumpliría en el hipotético encuentro de cuartos de final llegar a la cifra redonda de 100 encuentros en la hierba londinense.

Wimbledon: el jardín de Roger

Y como no podía ser de otra forma, el destino, o la casualidad, han querido que Federer superara a la tenista ex número uno del ranking WTA en el torneo que más victorias ha visto del helvético, nada más y nada menos que siete veces ha conseguido reinar en la catedral del tenis. Roger Federer vive en un idilio constante con el prestigioso torneo; en su calendario personal, a buen seguro que las dos primeras semanas de julio figuran en rojo, él prepara cada cita con mimo, esperando llegar en las mejores condiciones físicas porque aquí es donde él se siente más cómodo; despliega su mejor tenis, los espectadores disfrutan con su juego y le adoran, los rivales temen su exquisito revés, y por si esto fuera poco, como no podía ser de otra manera, tiene la admiración y el respeto de todos los personajes ilustres del mundo de la raqueta y del deporte en general. Un total de 87 victorias ha logrado el suizo en el pasto de Wimbledon, cediendo únicamente en once ocasiones durante las 18 veces que ha disputado el tercer Grand Slam de la temporada.

Ilusión por ampliar su palmarés

Roger Federer todavía tiene en mente seguir haciendo historia y prueba de ello es haber declinado participar en Roland Garros para así poder dosificarse y afrontar Wimbledon con plenas garantías. Con 35 años Roger vive en una segunda juventud, esta temporada ha vuelto a conquistar el Abierto de Australia y también Indian Wells y Miami; para alegría de sus seguidores, que quizás pensaban que ya no volverían a ver a su ídolo competir al máximo nivel. Afortunadamente, el posiblemente mejor tenista de la historia de este deporte nunca se fue, se preparó para volver con más fuerza y está en el camino de añadir un nuevo éxito a su curriculum; el que sería su 19º grande de su dilatada carrera en su Grand Slam número 70 y convertirse así en el primer jugador que consigue ganar ocho veces el Grand Slam londinense. Hay Roger Federer para rato, la leyenda continúa...