Querrey logra su pase a octavos

Querrey gana el partido de los dos días Imagen:EPA

Al partido le sorprendió la noche y a Wilfried Tsonga le sorprendió Sam Querrey. El estadounidense está jugando muy fino, con mucha intensidad y, por sobre todas las cosas, está ganando muchos puntos con su primer servicio, algo fundamental para lograr haber sobrepasado las tres primeras rondas de Wimbledon. El primer set mostró una foto del partido en general, Tsonga estuvo dubitativo en sus juegos de servicios, parte de este problema se lo generó Querrey, que estuvo muy preciso con las devoluciones, jugando muy fino a las líneas con precisión extrema.

Mientras Tsonga sufría con el saque, Querrey hacia bien el trabajo de oficina, realizaba buenas devoluciones y sostenía su saque gracias a un alto porcentaje de puntos ganados con su primer servicio. Fue asi que, en el quinto juego, Querrey le quebró el saque a Tsonga, las intermitencias en el saque del francés permitieron que Querrey presione sobre el revés con bolas profundas, con mucho efecto, haciendo que Tsonga no pueda meterse en la cancha, contragolpeando para quedarse con el servicio del francés, quien primero resistió a un punto de quiebre.

Luego de sostener su servicio y con una ventaja de 4-2, Sam logró, de nuevo, utilizando la misma fórmula, quedarse con el saque del francés y luego también con el set por 6-2, con un dato particular, Querrey ganó un 100% de sus puntos con el primer saque.

Tsonga muestra de que está hecho

El comienzo del segundo set fue una foto del primero, el francés sufriendo con su segundo servicio, al que no podía darle la rosca necesaria para que Querrey no genere buenas devoluciones y lo complique como en el primer set. Aunque Querrey estaba jugando en extremo, tirando ángulos de revés tremendos, el francés empezó a complicar al estadounidense. Tsonga comenzó a devolverle mejor el saque a Sam y restarle precisión, algo que aprovechó para quebrar en el octavo juego y ganar el parcial cómodamente. Wilfried mostró sus cartas y eso disminuyó la efectividad del norteamericano.

Querrey hace bien su trabajo de oficina

El tenista norteamericano, es inmutable puede tener algún disgusto dentro de un partido, alguna pequeña discusión y eso le permite cumplir con su libreto aunque por momentos este en desventaja.

Ambos en el tercer set mantuvieron sus servicios hasta el octavo juego del parcial, donde parece que Querrey fue a la silla, analizo el plan de juego, vio los papeles y salto a la cancha para cumplir con su trabajo. Y fue así empezó de nuevo a poner en aprietos a Tsonga, que pudo mantener su servicio gracias a estar mejor con su primer saque aunque tuvo que correr demasiado para no ser quebrado por el norteamericano. Ambos sostuvieron su servicio, pero Querrey llego mejor plantado para ganar el tie break, quien con un 96% de los puntos ganados con su primer saque fue imparable para la resistencia del francés.

El cuarto set fue todo del francés, no lo dejo prácticamente jugar a Querrey y el estadounidense hizo todo mal. Ya en el tercer juego del set, Tsonga logró quebrar gracias a una tremenda definición de derecha. Querrey pareció cansado, el desgaste de los primero juegos pudo haber hecho ya que desde ese momento no pudo volver a jugar como lo hizo en el primer y tercer set. Tsonga volvió a quebrar en el quinto juego y fue dándole forma al marcado, gracias al descontrol de Querrey que estaba fuera de su eje de juego. El 6-1 fue contundente y parecía que el francés se quedaba con el partido.

A Querrey lo salvó la noche

El quinto set fue muy parejo, ambos mantuvieron su servicio hasta la suspensión del partido por falta de luz. El perjudicado fue el francés quien había logrado ser más contundente con sus servicio y estaba agazapado para ver cuando podía arrebatarle un quiebre a Querrey. Pero el estadounidense no le dio la chance sosteniéndose con su servicio logrando irse a dormir con una ventaja de 6-5, y lograr así descansar sus piernas para poder volver a comprometer el servicio del francés.

Fue así que la reanudación del partido duró solo un juego, Querrey mejor de piernas necesito de solo un punto de quiebre para quedarse con el partido y pasar a octavos de final, donde lo espera el Sudafricano Anderson. Hoy es el Middle Sunday donde no hay actividad en Wimbledon, por tradición el primer domingo del torneo se emplea para que los jugadores descansen y no disputen ningún partido oficial. Mañana el fuego vuelve a encenderse en el All England Lawn Tennis and Croquet Club.