Roberto Bautista: el español que quiere hacer historia en Wimbledon

Google Plus

Bautista Agut durante un partido | Foto: Zimbio

Fue el 18 de enero cuando arrancó la clasificación para el Abierto de Australia en el año 2010, cuando un Roberto Bautista Augut no tan conocido jugó su primer torneo grande. Enfrentaba a Harlel Levy, un israelí que se ubicaba en la 116°posición. De esta forma se mostraba en competiciones de alta exigencia, ya que apenas disputaba los Challenger, en aquella oportunidad. Los siguientes encuentros fueron ante Sidorenko y Rufin, dos franceses que se ubicaban por debajo del puesto 150°. Este último lo derrotó en tres sets 4-6, 6-3 y 6-4 y quedó así a las puertas del cuadro principal del Grand Slam disputado en Melbroune. Sin embargo esto sería solo un comienzo para el valenciano. Ese año, su compatriota, Rafael Nadal (2°) ganaba su quinto Roland Garrós.

Para mayo de ese año, en el Grand Slam de tierra batida (Roland Garrós), Bautista Augut no volvería a lograr el acceso al cuadro principal ya que caería ante el turco Iihan (127°) por 6-2 y 6-3 en la segunda ronda de la clasificación, lo mismo ocurriría en junio con Taylor Dent (97°) de los Estados Unidos en Wimbledon. En el Abierto de los Estados Unidos, en Agosto de ese año caería frente al japonés Sugita 164° del ránking por 6-2 y retiro. Fueron 4 años en los que remó entre la primera y tercera ronda de la clasificación, siempre quedaba en la puerta.

No fue sino hasta el abierto australiano de 2013, que el español ingresó al cuadro como preclasificado y se enfrentó al italiano Fabio Fognini, número 47° en aquel entonces. Ese fue ya un paso importante para él, que ya jugaba torneos de la serie ATP, incluso algunos Master 1000. Ese torneo lo vería afuera en la segunda ronda, a manos de Jurgen Melzer (29°) en lo que fue una participación histórica de Bautista Agut, pero cuya instancia alcanzaría en los Grand Slam restantes. Otro dato particular fue que ese mismo año, el argentino Juan Martín Del Potro llegaría a las semifinales de Wimbledon, el segundo mejor de esa nacionalidad tras la final entre David Nalbandián y Leytton Hewitt, ex número uno en 2002.

2014 sería de todas formas, otro gran hito en la carrera y los torneos grandes del valenciano, porque tanto en Australia como en el Abierto de los estados Unidos llegaría hasta los octavos de final. De hecho en la tercera ronda, en Melbroune, ganaría un gran partido ante el argentino Delpo, que se ubicaba quinto en el ránking e iba en ascenso hacia la tercera colocación, que no pudo lograr por los reiterados problemas de su muñeca y su largo período de recuperación quirúrgica. También lo vería ganador de sus dos primeros títulos en singles, Sttutgart y Hertogenbosh.



2015 sería para Bautista Agut otro año positivo, en su cuarto año consecutiva participando desde el cuadro principal en un Grand Slam. Tanto en Wimbledon como en el Us Open accedería a la ronda de los 16 mejores. En estos se toparía con dos ex número uno del mundo Roger Federer y Novak Djokovic. ante “Su Majestad” caería sin atenuantes por 6-2, 6-2 y 6-3, mientras que contra Nole la pelea sería más reñida, lo que ya potenciaba la calidad tenística del español. Fue 6-3, 6-4, 4-6 y 6-3 y los cuartos de final para el serbio.

Por tercer año consecutivo se repitió en la temporada 2016, su ubicación en la cuarta ronda de Australia y Roland Garrós. En la tierra batida de París, Djokovic y Bautista Agut se volvieron a enfrentar. Berdych fue su verdugo en el Grand Slam que se disputa desde el año 1905, durante el mes de enero. En aquel entonces el checo era top ten y los dos dieron toda una batalla en cinco sets, 4-6, 6-4,6-3, 1-6 y 6-3 en tres horas con 17 minutos de partido. En el abierto francés, el valenciano arrancó con el pie derecho y cerró 6-3 en su favor la primera manga, luego a pesar de sus esfuerzos y el juego desplegado en el court, no le alcanzarían para superar la actuación impecable del serbio.

Este año como preclasificado 18° de la 181° edición del tradicional campeonato de Wimbledon en el All England Lawn Tennis, Roberto Bautista Agut dejó en el camino a Haided Maurer, proveniente de la clasificación; al alemán P. Gojowczyk por 6-2,6-1,3-6 y 6-3; a otro gran top ten, el japonés Kei Nishikori (9°) 6-4,7-6( 3),3-6 y 6-3, para llegar nuevamente a una ronda de octavos de final que lo encuentra en un buen momento, con cinco títulos ATP en su haber (Sttutgart, Hertogenbosh, Sofía, Auckland y Chennai). Además supo alcanzar, el año pasado, su mejor ubicación en el ránking como 13°. El español sabe de grandes batallas tenísticas, incluso buenos partidos con varios top ten como Berdych, Nishikori, Federer, Djokovic, en su momento Juan Martín Del Potro y ahora Marin Cilic. Un jugador con mucho más para dejar en la cancha y con grandes ilusiones de alcanzar su primera ronda de cuartos de final en todos los Grand Slam jugados hasta el momento. ¿Lo logrará? Es posible, pero en frente hay otro rival con el que seguramente protagonizarán otro encuentro digno de ver.