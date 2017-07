Murray salva otro día complicado

Google Plus

Andy Murray estará por décima vez consecutiva entre los ocho mejores de Wimbledon, aunque no con todas las buenas sensaciones que quisiera. El número uno del mundo y vigente campeón no fue capaz de disipar todas las dudas que tiene ahora mismo en su raqueta, especialmente en la parte ofensiva, pero resolvió por la vía rápida la papeleta ante el francés Benoit Paire, un tenista capaz de lo mejor y de lo peor y que no supo aprovechar el momento dubitativo por el que atraviesa actualmente el británico.

Paire realizó 50 golpes ganadores pero cometió hasta 44 errores no forzados, 36 más que Murray La primera y única vez que ambos tenistas se habían visto las caras anteriormente fue el año en Montecarlo. En aquella ocasión Murray remontó un partido casi imposible (6-2 y 3-0 en contra). Algo parecido ocurrió en el día de hoy durante el primer set, porque ya se sabe que si Benoit Paire está en pista todo puede pasar. El anárquico tenista galo disfrutó de una ocasión inmejorable para comenzar mandando en el encuentro disponiendo de hasta ventajas en el marcador, 2-1 y 4-2, respectivamente. Pero la inconsistencia mental de Paire volvió a ser su propio enemigo. Sin hacer nada especial y con evidentes carencias para crear sus propias jugadas, Murray recuperó la desventaja y puso fin al primer set por un concluyente 7-1 en la muerte súbita.

Paire no aguanta de cabeza

Como era de esperar, Paire encajó de mala manera la pérdida del primer parcial y cedió su servicio en blanco en el inicio del segundo. Pero ni con esas fue capaz Murray de soltarse toda la tensión que acumula en su raqueta y en su cuerpo, algo que se puso en evidencia en el sexto juego del segundo set. Con 3-2 y servicio, el británico se metió en problemas y abrió la puerta a su rival (3-3). Sin embargo, Paire tampoco pudo aprovechar esta nueva ocasión de hacer daño al escocés y encajó otro 'break' en el nuevo juego. Con mucho sufrimiento y tras tener que salvar hasta cuatro bolas de rotura, Murray terminó cerrando la segunda manga a su favor por 6-4.

La inconsistencia de Paire quedó reflejada en sus números al servicio: nueve saques directos pero diez dobles faltas Con un margen amplio de dos sets a cero arriba en el marcador, el de Dunblane trató de conseguir una nueva rotura en el tercer set que allanara definitivamente la victoria. Estuvo cerca de lograrlo en el quinto juego al disponer de un 0-40 al resto pero esta vez sí, Paire echó mano de su talento y pegada al servicio para salvar la situación. El actual número 46 del ránking ATP también tuvo su oportunidad en el octavo juego del set. Una rotura le hubiera dejado con el servicio para enviar el partido al cuarto set pero Murray tiró de oficio, solventó el problema y en el siguiente juego aprovechó el enésimo bajón mental de su rival para conseguir el 'break' con el que cerraría el partido un juego más tarde repitiendo el 6-4 de la segunda manga.

En la siguiente ronda, el vigente defensor del título tendrá una dura prueba que podría despejar realmente las dudas sobre su estado, tanto físico como tenístico, puesto que se verá las caras con el cañonero estadounidense Sam Querrey, verdugo del sudafricano Kevin Anderson en octavos y que se ha plantado por segunda vez consecutiva en la antepenúltima ronda del torneo.