Konta gana con lo justo

Inicio de la segunda semana de Wimbledon y no podía ser mejor, desde ya, tenemos una nueva jugadora en la cima del ranking femenino, luego de la victoria de Garbiñe Muguruza sobre Angelique Kerber que asegura que no seguirá en el sitial de honor de la WTA. La nueva número uno del mundo es la rumana Simona Halep.

Ya entrando en los terrenos de este encuentro, la local Johanna Konta sigue con ganas de devolverle la gloria al público inglés, coronándose suelo británico. Desde el 1.977 no queda campeona una tenista del Reino Unido cuando lo logró Virginia Wade. Konta sabe que además de hacer historia siendo profeta en su tierra luego de 40 años, el triunfo la elevaría al top tres, desplazando incluso a Kerber que con la victoria de la británica caería al puesto cuatro del ranking.

Del otro lado tenía a la francesa Caroline García, que se ha hecho muy fuerte en césped, por lo que la batalla no iba a resultar nada fácil. Antes del inicio del encuentro, la serie se encontraba empatada luego de cuatro encuentros, donde el último antecedente en Indian Wells caía del lado de la francesa.

El primer set iba a comenzar de la mejor manera para Konta logrando romper el servicio de García apenas en el primer game del encuentro, aprovechando un smash errado y un error no forzado que dieron cabida al primer quiebre. De ahí en adelante, se mostraron muy seguras con su saque, hasta el punto que solo Konta permitió una oportunidad de quiebre en el sexto game cuando ganaba 3-2, pero esa chance no fue aprovechada con García para seguir con la ventaja 4-2. El quiebre para la igualdad lo iba a conseguir la francesa en el décimo game del encuentro donde incluso la británica tuvo un punto de set que no supo aprovechar par quedar iguales 5-5. El set se iba a definir en tiebreak donde konta fue superior al imponerse por 7-3 y un set definitivo 7-6 en 56 minutos de partido.

El segundo set era vital para la supervivencia de García en el partido y en el campeonato, para ello se puso a trabajar muy pronto, logrando romper el servicio de Konta en el tercer y quinto game para irse rápidamente 5-1 arriba. La británica sacó sin muchos problemas para ponerse 5-2 y permitir a la francesa que viniera al saque para empatar el partido a un set por lado. En este octavo game, la más lista fue Konta que logró romper el servicio pero seguía quiebre abajo 5-3. Nuevamente la inglesa sacó sin muchos apuros para apretar las acciones 5-4, sin embargo a pesar de esto, García no iba a desaprovechar su segunda oportunidad de conseguir el set con golpes potentes, logró imponerse 6-4 y llevar esto a un tercer y definitivo set.

En el tercer set ambas estuvieron muy correctas y firmes con su saque, donde no se iba a permitir ninguna oportunidad de quiebre y llegaron con inmunidad en su saque hasta el décimo game cuando servía la francesa 5-4 para igualar las acciones, sin embargo Konta iba a estar más firme para lograr quedarse con el encuentro por 6-4 y avanzar a unos cuartos de final más que emocionantes.

En el partido correspondiente a la siguiente ronda, Konta debe enfrentar nada más y nada menos que la nueva número uno del mundo Simona Halep, a la que ha vencido en las dos ocasiones en que se enfrentaron. La británica contará con el apoyo del público aupándola para llegar a semifinales donde podría enfrentar a Jelena Ostapenko o Venus Williams.