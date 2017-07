Rafa Nadal nada para morir en la orilla

Google Plus

Rafa Nadal en un lance de su partido contra Muller. Foto: zimbio

Rafa Nadal sabía lo que era llevarse un partido tras verse con dos sets abajo en el marcador. Lo ha conseguido en dos ocasiones, precisamente en el Grand Slam de la capital inglesa en 2006 y 2007, y la tercera estuvo a punto de producirse este año, pero el luxemburgués Gilles Muller, que en 2005 también ganó al español en Wimbledon, se apuntó un quinto set que duró dos horas y cuarto para reflejar en el electrónico un marcador final de 6-3 6-4 3-6 4-6 y 15-13 en un total de cuatro horas y 48 minutos de encuentro.

El bicampeón de Wimbledon llevaba una racha de 28 sets seguidos ganados a contar desde la primera ronda de Roland Garros, racha que Muller se encargó de cortar llevándose el primer set por 6-3.

Exactamente 33 minutos le bastaron al luxemburgués para adjudicarse esta manga, en la que tuvo su primera oportunidad de break en el sexto juego yendo por delante 2-3, pero Nadal la salvó con un resto ganador. La segunda no la pudo salvar, y Muller le rompió el saque al mallorquín gracias a una volea de derecha inalcanzable para Rafa. Ese break le fue suficiente al para llevarse un set en el que curiosamente el español no cometió ningún error no forzado pero Muller hizo ocho. Fue una primera manga de consistencia al saque (88% de puntos con primer servicio para Muller y 83% para Rafa) y peloteos en su mayoría cortos, como es habitual en hierba.

En el segundo set, al manacorí se le presentó una oportunidad de oro para igualar la contienda en forma de dos break points con 4-3 arriba, pero el buen servicio de Muller le ayudó a salvarlos. Tras empatar a cuatro, fue el nº 26 del mundo quien tuvo la posibilidad de romper el servicio tras un resto que se estrelló en la malla de la red y pasó al otro lado. En el siguiente punto, Muller dejó una pelota no muy lejos de la red que Rafa no pudo levantar, y ahí se consumó el segundo break del partido que colocaba al luxemburgués con 5-4 y set para ponerse con dos sets a cero, cosa que hizo al servicio unos instantes después.

Es curioso e inusual que un jugador que solo ha cometido cuatro errores no forzados, se vea con dos sets abajo en el marcador.

Comienza la remontada de Nadal

Tras dos sets de efectividad de Muller con su servicio y sus acercamientos a la red y una movilidad de piernas del español más baja de lo habitual en él, Rafa se vio obligado a tirar de garra y corazón, como tantas veces ha hecho en su carrera, para darle la vuelta a la situación.

Hubo que esperar al cuarto juego del tercer set para ver el primer break de Rafa. Con 2-1 arriba, se vio con un 15-40 y, tras un winner de derecha invertida, aprovechó la primera oportunidad para romper por primera vez a su adversario, hecho que supuso un cambio de papeles en el encuentro: Muller ya no tenía tanto la sartén por el mango como en los dos parciales anteriores y Rafa se quitó un peso de encima que le permitió jugar mejor y exteriorizar más sus celebraciones de puntos ganados. Ese break fue suficiente para que el número dos del mundo recortara distancias apuntándose la tercera manga (6-3).

Rafa siguió lanzado en el cuarto set, aunque no pudo hacer la rotura hasta el tercer juego de saque de su contrincante. Con 2-2, un fallo de Muller con el revés permitió al número dos del mundo ponerse con 3-2 y saque para ampliar su colchón de ventaja y empatar el encuentro a dos mangas. 6-4 para un Nadal que solo perdió tres puntos al saque en este cuarto parcial.

Tras dos sets para cada jugador, aún quedaban otras dos horas y cuarto de partido

Ambos jugadores no sabían que tendrían que batirse el cobre durante 135 minutos más. Hasta el décimo juego, poco que comentar: los dos jugadores muy fuertes y sólidos al servicio, sin permitir pensar al otro que podía dar un puñetazo en la mesa al resto para acercarse a la victoria.

Pero llegó el 5-4 y, con él, dos bolas de partido para el luxemburgués, pero el español no tenía ningunas ganas de irse a las duchas, así que las salvó y se metió el juego en el bolsillo. Unos minutos después se llegó al 6-6, pero como no hay tie-break alguien tiene que romper el saque a su oponente y consolidar después ese break para llevarse el encuentro, cosa que no se produjo en los siguientes juegos. Con 9-9 en el marcador, el mallorquín pudo hacerlo, ya que dispuso de cuatro break points, pero su rival pudo salvarlos y apuntarse ese decimonoveno juego del set.

En el juego siguiente, otras dos bolas de partido volvieron a ponerse del lado de Muller y de nuevo Rafa pudo neutralizarlas para seguir vivo en la pista 1. Ya van cuatro match points salvados por el balear. Ya van veinte juegos en el definitivo quinto parcial, diez para cada jugador. En los siguientes siete juegos, ambos tenistas se mostraron intratables al saque, hasta que se llegó al 14-13 favorable al luxemburgués.

Muller se puso 0-30 y se veía cerca el fin del encuentro, y más cerca aún tras una caña de Nadal que suponían otros dos match balls para Muller, una hora y media después de que el luxemburgués se viera con match ball a favor por primera vez, con 5-4. Una derecha de Rafa se fue más allá de los límites de la pista y, casi cinco horas después, el partido ya tenía dueño: Gilles Muller, que le vuelve a ganar en Wimbledon doce años después (6-3 6-4 3-6 4-6 y 15-13) y se las verá con Marin Cilic en cuartos de final.

Este resultado implica que Garbiñe Muguruza es la única superviviente española en Wimbledon, ya que Bautista perdió su partido ante Marin Cilic, próximo rival de Muller.