Nadal: "En el quinto set me he equivocado unas cuantas veces con break point"

Rafa Nadal se lamenta tras un fallo durante el partido, FOTO: Wimbledon

Tras superar con solvencia sus tres primeros partidos y sin ceder un solo set, llegó el encuentro de octavos de final frente a un jugador especialista en hierba con un gran saque, Gilles Müller. Rafa sabía que el partido sería complicado: “Es difícil jugar contra alguien que no te da mucho ritmo,” y esa falta de ritmo hizo que el luxemburgués jugará mejor y se pusiera dos sets a cero en el marcador. Sin embargo, el partido podría haber cambiado, “si no hubiera encajado ese break en el primer set. Pero en la red cometí errores. En el fondo yo era mejor, pero él subió mucho,” explicó Nadal.

"he dado todo lo que tenía y quizá no ha sido suficiente. El tenista balear era consciente de que su juego durante el partido no fue el mismo que en las rondas previas, “no ha sido mi mejor partido, no jugué bien en los dos primeros sets.” Sin embargo, con el agua al cuello, tenía que intentar cambiar la dinámica, "traté de buscar soluciones y jugué mejor. Al final todo dependía de unas pocas bolas. ”El jugador que conseguía un break se llevaba el set. Pero si alguien puede intentar darle la vuelta a un partido tan adverso es Rafa Nadal “no era fácil remontar y logré igualar.

Pero el tenis son momentos y los dos tuvieron sus oportunidades, en el quinto y definitivo set. Al final el que menos fallos cometió se llevó la victoria, “la sensación que tengo es que él hizo cosas bien y yo también. Pero en hierba hay que estar bien durante todo el set. Si cometes un error estás fuera.”

Y eso es lo que le ha pasado a Rafa Nadal, ha quedado apeado del torneo londinense, tras un partido intenso donde el jugador se vació "he dado todo lo que tenía y quizá no ha sido suficiente. Era difícil volver de una situación límite. Pero he jugado con pasión y actitud. Estoy triste por quedarme fuera de Wimbledon, pero la vida sigue y llevo un año muy bueno".

"En hierba, si cometes un error estás fuera" La afición mostró su apoyo a los dos tenistas y todo el público despidió a ambos con una sonora ovación muy merecida. Pero en los momentos finales se pusieron del lado del español gritando en varias ocasiones Rafa, Rafa, y el español supo agradecérselo, "había un gran ambiente y jugué con toda mi pasión. La gente disfrutó y me apoyó. Lo siento por ellos".

Rafa Nadal hará autocrítica tras finalizar el tercer Grand Slam de la temporada pensando ya en sus próximos retos, “analizaré con frialdad estos meses para ver qué he hecho bien y mal, y buscar objetivos tenísticos. Mi objetivo es seguir jugando de una manera agresiva con el drive y habituarme otra vez a la pista dura. Estoy motivado y sé que lo puedo hacer bien".