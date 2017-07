Garbiñe Muguruza: "Significa mucho para mí estar en semifinales"

Google Plus

Foto: zimbio.com

La mejor noticia para el tenis español en Wimbledon 2017 es la actuación de Garbiñe Muguruza. La jugadora hispano-venezolana, que había sido muy irregular durante la primera mitad de la temporada, ha llegado a la capital británica en su mejor momento y está cuajando un gran torneo.

En una clara progresión ascendente en su juego, Muguruza fue capaz de remontar el partido de octavos de final ante Angelique Kerber, número uno del mundo, alcanzando los cuartos de final del torneo londinense. Allí esperaba Svetlana Kuznetsova, que acabó sucumbiendo en tan sólo dos sets ante el poderío de la tenista española, que accede por segunda vez en tres años a las semifinales del Grand Slam disputado sobre la hierba de Londres.

"Ahora me siento más sólida mentalmente"

Tras el partido, Garbiñe se mostró muy contenta por el triunfo y valoró de manera muy positiva su presencia en la penúltima ronda del torneo: "Significa mucho para mí el ser capaz de estar en semifinales después de haber perdido en segunda ronda el año pasado y tener aún la oportunidad de ganar el torneo. Estoy muy feliz y muy contenta por el partido. Obviamente, Kuznetsova es una rival muy difícil; ha sido y es una gran jugadora. He jugado a un buen nivel durante todo el encuentro".

El mayor hándicap de Garbiñe Muguruza desde que llegó precisamente a la final de Wimbledon en 2015 ha sido el aspecto mental. Cuestionada por este aspecto, la jugadora nacida en Caracas dio la clave de su mejora: "Pienso sólo en lo importante que es cada partido y en lo que hay que hacer. No pensar en que son los cuartos de final de Wimbledon, y lograr una combinación mental adecuada, sin estar demasiado nerviosa, intentar mantener la mente libre y concentrarse únicamente en el partido y en nada más".

Muguruza señaló que la diferencia con respecto a años anteriores es, simplemente, el trabajo y la experiencia: "He estado trabajando en este aspecto desde hace mucho tiempo. Antes era más emocional y expresaba mis emociones en la pista. Ahora estoy intentando encargarme mejor de eso. Pienso que es la experiencia, porque el año que yo hice final aquí también me sentí muy competitiva. Ahora me siento más sólida mentalmente, sabiendo qué hay que hacer, y eso es por los años de experiencia".