Cilic frena al verdugo de Nadal para meterse en semis

Google Plus

Felicidad absoluta para Marin. Foto-Zimbio

Con solo dos partidos jugados entre ellos (Čilić le ganó en el ATP de Rotterdam 2016 por 7-6 7-6 y en el ATP de Londres este año por 6-3 5-7 6-4) Čilić y Müller se verían las caras por primera vez en un Grand Slam y definirían cuál de los dos iba a pasar a las semifinales. Tanto Čilić como Müller nunca han llegado a una semifinal en Wimbledon y el luxemburgués nunca en un torneo grande. Čilić perdió la semifinal del 2010 en Australia Open ante el británico Andy Murray por 6-3 4-6 4-6 2-6 y la del Us Open 2015 ante Novak Djokovic por 0-6 1-6 2-6. Lo más lejos que llego en este torneo fue tres veces a los cuartos de final (2014 perdió con el serbio Novak Djokovic 1-6 6-3 7-6 2-6 2-6, 2015 nuevamente con Novak por 4-6 4-6 4-6 y 2016 cayó derrotado ante el suizo Roger Federer 7-6 6-4 3-6 6-7 3-6). Müller solamente habia llegado una vez a los cuartos de final y fue en el Us Open del 2008 donde seria vencido por Roger Federer 6-7 4-6 6-7).

Los caminos de estos tenistas para llegar a los cuartos de final no ha sido nada facíl. Čilić tuvo que ganarle al alemán Philipp Kohlschreiber por 6-4 6-2 6-3, al alemán Florian Mayer por 7-6 6-4 7-5, al estadounidense Steve Johnson por 6-4 7-6 6-4 y al español Roberto Bautista Agut por 6-2 6-2 6-2 sin ceder ningún set en todas las rondas. Müller por conseguir su pase a esta ronda venció al húngaro Márton Fucsovics por 7-5 6-4 6-2, al checo Lukáš Rosol por 7-5 6-7 4-6 6-3 9-7, al británico Aljaž Bedene por 7-6 7-5 6-4 y dio el segundo batacazo del torneo al derrotar al español número dos del mundo Rafael Nadal por 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13.

Doble quiebre y Müller se lleva el set

Abriendo el día número nueve de acción en el All England Tennis Club, Čilić y Müller estaban listos para arrancar su partido en la Pista Número Uno y definir uno de los cuatro semifinalistas. Čilić sin problemas conseguiría la ventaja rápidamente por 1-0 al comenzar sacando y Müller se lo igualaría en 1-1. Se volvería a repetir la situación donde el quiebre no haría acto de presencia (2-1 Marin 40-0, 2-2 Gilles 40-0, 3-2 Marin y 3-3 Gilles) y los tenistas se darían cuenta que este encuentro no iba a ser para nada facíl.

Minutos más tarde el luxemburgués generaría el primer break point y lo utilizaría para ponerse 4-3 arriba tras levantar un 0-15. Müller confirmaría el quiebre con su servicio (5-3) y en uno de los games más largos del partido (donde Čilić tuvo dos oportunidades de descontar en 5-4) lograría su segundo break point y se quedaría con el primer set por 6-3.

Gilles y su recurso para lastima a Marin

Čilić utiliza el tie break para sorprender a Müller

Con el segundo set en marcha y con la idea fija de Čilić por empatar, arrancaría sacando el oriundo de Luxemburgo Gilles Müller. De manera rápida y sin pestañear, el luxemburgués tomaría la delantera por 1-0 y Čilić se lo igualaría en 1-1. Repitiendo la esencia del set anterior en donde no existieron los puntos de quiebre (2-1 Müller, 2-2 Čilić, 3-2 Müller, 3-3 Čilić y 4-3 Müller) llegaría nuevamente un juego muy largo donde Čilić sería capaz de evitar tres break points para Gilles y empatar en 4-4. Luego Gilles mantendría su saque (5-4), Čilić igualaría en 5-5 y Gilles tomaría ventaja de 6-5 evitando una oportunidad de quiebre para el croata. Marin con su servicio lograría la igualdad en 6-6 para así poder acceder a la muerte súbita.

En el tie break ambos iban manteniendo su saque (1-0 Müller, 1-1 y 2-1 Čilić, 2-2 y 3-2 Müller) hasta que el luxemburgués conseguiría el primer mini quiebre para ponerse arriba por 4-2. Čilić descontaría en 4-3, Müller ganaría su servicio para estar 5-3 y el croata le devolvería el favor al quebrarlo para ponerse a un punto de diferencia (5-4). Čilić volvería a ganar sus dos puntos con el saque (5-5 y 6-5) y Müller evitaría un set point alcanzando la paridad de 6-6. Llegando a la hora de partido, Čilić quebraría por segunda vez en el tie break (7-6) y usaría su set point para finalizar el segundo set a su favor por 7-6 (8-6).

El croata lastimando con su drive

Marin remonta y pega en el momento justo

Ya con el tercer set en marcha, ambos tenistas sabían que iban a tener que jugar aunque sea un cuarto set para definir al ganador. Como en el primer set, Čilić sacaría y conseguiría el 1-0. Müller haría lo mismo para poner el marcador en 1-1 y el croata se adelantaría nuevamente por 2-1 para que el luxemburgués vuelva a empatar en 2-2. Tanto Čilić como Müller seguirían defendiendo su saque con algunos juegos perfectos (3-2 Čilić 40-0, 3-3 Müller 40-0, 4-3 Čilić, 4-4 Müller, 5-4 Čilić, 5-5 Müller y 6-5 Čilić) y llegarían a considerar otro tie break como posible definición del set.

Čilić le daría a Müller la responsabilidad de servir para llegar a la muerte súbita pero este no sería capaz de lograrlo y el croata quebraría por primera vez en el tercer set (primera en el partido) para sellarlo en 7-5 tras haber tenido triple set point.

Con esfuerzo Marin lucha por la ventaja en el set

Ahora me toca a mí

Aparecería el cuarto set y Gilles sabía que si quería ganar iba a tener salir victorioso para poder definir todo en el quinto. Imitando al set anterior, Marin alcanzaría la ventaja de 1-0 y Gilles nuevamente igualaría en 1-1 evitando un break point del croata. Čilić tomaría ventaja de 2-1, Müller daría vuelta un 0-15 para ponerse 2-2 y Čilić volvería a tomar distancia de uno con su saque (3-2). Müller conseguiría la igualdad de 3-3, esta vez interponiéndose dos veces para que el croata no pudiera quebrarlo, y Čilić sin problemas se adelantaría por 4-3.

Por cuarta vez en el set, el luxemburgués se pondría en el camino del croata para conseguir el break point y todo volvería a estar empatado en 4-4. Tras dos juegos sin que ninguno pudiera hacerse con el servicio del otro (5-4 Čilić y 5-5 Müller) Gilles realizaría su tercer quiebre del partido y daría vuelta el marcador por 6-5 sin complicaciones (40-0). Müller ahora tendría la presión de servir para quedarse con el set y evitar una muerte súbita. Sin problemas no desperdiciaría su tercer set point y ganaría el cuarto por 7-5.

Gilles no afloja y pelea por el quinto set

Čilić no permitió que Müller continuara con su gran remontada

Al marcar el reloj las tres horas con cuatro minutos, daría comienzo el quinto set donde Müller ya había estado y definido en dos oportunidades en lo que va del torneo (ante el checo Lukáš Rosol donde le ganó en el último por 7-5 6-7 4-6 6-3 9-7 y contra el español Rafael Nadal por 6-3 6-4 3-6 4-6 15-13). En este set, ambos sabían que tenían que dejar todo ya que si perdían se iban a casa y si ganaban llegarían a las semifinales. Abriendo el set por cuarta vez, Čilić nuevamente se adelantaría por 1-0. A diferencia de los anteriores, Müller no sería capaz de defender su servicio y Čilić utilizaría su primer break point del set (quinto del duelo) para conseguir la ventaja de 2-0. El croata daría vuelta un 0-15 para confirmar el quiebre (3-0) y sin complicaciones utilizaría su oportunidad de quiebre para ponerse 4-0.

Čilić haría un game perfecto (40-0) para tomar una gran ventaja de 5-0 defendiendo su servicio y Gilles lograría hacer un juego por primera vez en el set (1-1). Con la responsabilidad de servir para ganar el partido, Čilić evitaría un quiebre del luxemburgués y usaría su único match point para sellar su victoria por 6-1. De esta forma el croata Marin Čilić, tras tres hora con treinta y tres minutos, se clasificó por primera vez en su carrera a las semifinales de Wimbledon y se enfrentará al estadounidense Sam Querrey que fue el verdugo del británico Andy Murray al vencerlo por 3-6 6-4 6-7 6-1 6-1. Con esta victoria Marin acumula 93 partidos a su favor en los cuatro Grand Slams y firmo su vigésimo noveno triunfo del año.