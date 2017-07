Davidovich ya está en cuartos

Buenas noticias para el tenis español desde Londres. A la clasificación de Garbiñe Muguruza para la final femenina tras vapulear a Magdalena Rybarikova en la pista central, se le une la victoria de Alejandro Davidovich frente al estadounidense Oliver Crawford en la pista nº 9 por 6-1 6-3 en menos de una hora. Era la primera vez que ambos tenistas de medían en partido y la cita no ha defraudado. El duelo de 1999 ha caído a favor del español, que se medirá en cuartos de final al segundo cabeza de serie, Wu.

Davidovich consiguió el break en el segundo turno de servicio de su rival, consiguiendo una ventaja que no dejaría escapar a lo largo del primer set. Sin embargo, la balanza tardó en decantarse, ya que Crawford levantó hasta tres bolas de set, pero no pudo con la cuarta y el luminoso del All England Lawn and Tennis Club daba ventaja al andaluz.

En la segunda manga Crawford tuvo sus opciones. Unas opciones que parecían perdidas cuando cedió su servicio otra vez en el segundo turno. Sin embargo, consiguió un contrabreak, demostrando que quería seguir metido en el encuentro. Preso de un matojo de nervios, el americano perdió de nuevo su servicio y Davidovich no desaprovechó nunca más aquella ventaja y ganó el partido después de 49 minutos.

El malagueño -número 638 de la ATP- ganó en primera ronda al colombiano Mejia (1959), mientras que su víctima en segunda ronda fue el francés Added. Los tres partidos que ha disputado el tenista español han durado 50 minutos, un registro demoledor y que asustaría a cualquier rival. El chino Wu Yibing -número 667 del mundo, también nacido en 1999 y participante en Copa Davis- pondrá a prueba a Davidovich en los cuartos de final que se disputarán este viernes.