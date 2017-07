Garbiñe Muguruza: "Conchita me ayudará a ganar"

Foto: Zimbio

Garbiñe Muguruza accedió a la final de Wimbledon tras mostrar una imagen brillante ante una peligrosa Magdalena Rybarikova. La eslovaca no fue oposición para la mejor cara de una Garbiñe Muguruza que volvió a demostrar que tiene madera de campeona y no le teme a nada.

Tras una gran victoria, la caraqueña valoró en rueda de prensa su actuación: "Entré con mucha confianza y todo ha ido muy bien. He sido muy superior, estoy jugando a un gran nivel" comentó la que fuera finalista en 2015 de este mismo torneo nada más acabar el encuentro y con la ilusión que genera llegar de esta manera a la final de otro "major".

Más tarde, en rueda de prensa Garbiñe quiso destacar lo que le motiva jugar en la emblemática pista central del All England Lawn Tennis and Croquet Club: "Siempre quiero jugar en la central, hoy he jugado y volveré a hacerlo el sábado. Eso es lo que importa". Cabe destacar que Garbiñe es una de esas jugadoras a las que le gustan los grandes escenarios y lejos de achantarse por la presión, saca su mejor versión en este tipo de situaciones.

Una de las grandes novedades en este torneo para la caraqueña ha sido la incorporación de Conchita Martínez a su equipo de trabajo. Muguruza destacó la gran ayuda que recibe de la aragonesa: "Me ha ayudado con el estrés del torneo, que es muy largo. Sabe cómo hay que preparase y entrenarse. No ha sido nada muy diferente, pero ella sabe lo que es ganar aquí". Además le dio mucha importancia a esa experiencia que vivió Conchita cuando se coronó en el torneo de Wimbledon: "Ella sabe lo que es ganar aquí, yo hace dos años llegué a la final y no lo pude hacer. Ella me ayudará a ganar".

Su rival en la final será la muy experimentada Venus Williams, Garbiñe valoró brevemente su enfrentamiento: "Una final es una final, Venus ha estado en muchas, pero todas tenemos las opciones al 50%. La experiencia en estos casos no importa tanto". La ex número dos del mundo ya piensa en la final del próximo sábado: "En la final no se puede ir a jugar pensando en hacerlo perfecto. Hay muchos factores. Me veo bien de revés y de derecha. Hay que lidiar con la tensión. A ver si hago grandes dejadas".

Además, Garbiñe compara sus opciones en la última ronda con respecto a la final que perdió en 2015 ante Serena Williams: "Tengo más experiencia, la evolución del tenista es lo principal en el cambio. Mi nuevo equipo me ha ayudado a alcanzar esas metas. Sé enfrentar los partidos importantes y manejarme en los días que no los hay. En la final de 2015 estaba muy nerviosa, era la primera en un grande y contra una gran jugadora. Ahora me siento más fuerte y con más preparación y solvencia. Quitaría muchas cosas de lo que pensaba antes de la final de 2015, tenía más cosas en la cabeza. Ahora intento hacerlo todo más simple y con más calidad".

La ilusión predomina en el rostro de una Garbiñe Muguruza que el próximo sábado buscará su primer Wimbledon, el que sería su segundo Grand Slam tras aquel mágico Roland Garros 2016.