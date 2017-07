Partido Roger Federer vs Marin Cilic en vivo, Wimbledon 2017

Emocionado Roger en la silla, es la emocion de alguien que gano absolutamente todo en el juego de la vida

Gano Roger Federer a portarce bin, porque los Dioses dejaron de ver el partido: Gana porque es contundente, porque hace bien su juego, juega mejor que antes a los 35 años, logro reinventarse.

16:54 5-4 ace para federer su octavo titulo en el cesped sagrada, Roger gana en la Catedral

16:54 5-4 Se resiste Cilic 40-30

16:54 5-4 Match Point a la hora señalada 40-15

16:53 Saque abierto 30:15

16:52 5-4 Septimo ace 15-15

16:50 5-4 Solemne silecio, Federer va por el campoenato y se apura de reves 0-15

16:49 3-5 Saque a la derecha de Cilic y Federer, saca por su octavo Wimbledon y la gloria eterna en Londres

16:48 3-5 Doble falta para Cilic 40-15

16:48 3-5 Buena volea de Cilic 30-0

16:47 3-5 Ace de Cilic 15-0

16:46 4-3 Sin piedad Roger, no figgura en su diccionario gana el juego con una derecha artistica

16:46 4-3 Mano de Cilic, que se suelta un poco 30-15

16:44 4-3 No lo deja jugar, pegar corriendo es imposible para Cilic 15-0

16:44 3-3 Quiebra Federer, con un tiro bajo al reves, el daño esta hecho, Cilic ya casi no tiene posibilidades de volver

16:43 3-3 Reves a la red de Cilic doble punto de quiebre 15:40

16:42 3-3 Error no forzado de Cilic 15-30

16:41 3-3 Presion sobre el segundo saque y sobre el reves 15-15 no tiene opcion Cilic, con el segundo servicio

16:40 3-3 Primer servcio a la T 15-0

16;40 2-3 Federer se queda de nuevo con su servicio en 0

16:39 2-3 Federer no e permite jugar a Cicic con su saque 15-0

16:38 2-2 Cilic sigue sobreviviendo el partido, gana su servicio pero sigue si hacer pie

16:37 2-2 Buena devolución, de Federer 40-30

16:37 2-2 Dos buenos servicios un definido en la red 40-15

16:36 2-2 Ace de Cilic tercero iguala el juego 15-15

16:35 1-2 Define Roger en la red

16:34 1-2 Ace de Roger

16:34 1-2 Se suelta un poco Cilic 40-40

16:33 1-2 Dej una pelota en la red Federer 40-30

16:33 1-2 Primer servicio de Federer intratable 30-15

16:32 1-2 Saca Roger, 15-15

16:31 1-1 Buen servicio de Cilic que logra salir de un proble importante, el deber volver a remontar el set con un quiebre abajo

16:30 1-1 on dos aproximaciones a la red el croata vuelve a tener vida en el juego AV-40

16:29 1-1 Cilic erra una derecha nuevamente 40-AV

16:29 1-1 Mal parado de derecha Cilic, le erra a la cancha 40-40

16:28 1-1 Primer servicio,es lo que debe hacer el croata AV- 40

16:27 1-1 Master reves de Federer 40-40

16:27 1-1 Empieza a jugar Cilic, que devuelve mas el peloteo y se sostiene en la cancha 40-30

16:26 1-1 Vuelve a la cancha Cilic con dos pelotas de presión, a las lineas 30-30

16:25 1-1 Error de principinte de Cilic en la red, tirando una derecha facil mal parado 0-30

16:24 1-1 Buena devolucion de Federer, que provoca un error no forzado Cilic 0-15

16:23 0-1 Ace de Roger que sigue sosteniendo sin problemas su servicio

16:23 0-1 No puede Cilic controlar el saque de Federer 30-15

16:22 0-1 Deja un reves en la red Roger 15-15

16:22 0-1 Roger al saque, y hace saque y magia 15-0

16:21 0-0 Cilic con su unica arma de subsistir mete el primer servicio

16:21 0-0 Federer lo apura sobre el reves con el segundo servicio 40-15

16:20 0-0 Otro Buen primer servicio de Cilic 40-0

16:20 0-0 Buen saque 30-0

16:19 0-0 Saca Cilic, segundo servicio, alto sobre el reves de Federer

Ciclic, atacando sobre el segundo servicio de Cilic, que solo gano el croata un 29% de los puntos de set con el segundo saque

16:16 Cilic es atendido por el treiner, en su pie pero tambien se nota como si tuviese un ataque de pánico. La esta pasndo muy mal

Roger Federer se queda ampliamente con el segundo set, con contundencia ante un Cilic impotente por 6-1

16:14 5-1 Roger se queda con el segundo set, con 4 saques tremendos. Contundente

16:12 1-4 Vuelve a quebrar Roger, esta ves ante otro error no forzado de Cilic

16:11 1-4 Nuevo Punto de quiebre, le dej la cancha libre a Federer 40- AV

16:10 1-4 Buen servicio de Cilic 40-40

16:10 1-4 No apto para amateur el Reves de Federer, cruzado y dominante Break point

16:09 1-4 Muy atras Cilic, Roger metido denntro de la cancha 40-40

16:08 1-4 Otra vez Roger lo sorprende subiendo 40-30

16:08 1-4 Vuelve a sacar bien Cilic 40-15

16:07 1-4 Tremenda devolcion a los pies de Roger 30-15

16:07 1-4 Otro gran primer servic 30-0

16:06 1-4 Buen servicio de Cilic 15-0

16:05 3-1 No puede pisar bien la Cancha Cilic, pega corriendo de derecha forzado y la tira afuera mantiene el saque Roger y se aleja

16:04 3-1 Dos tremendos saques de Roger que dominan al croata 40-15

16:03 3-1 Sube Roger a la red y la deja de reves

16:03 0-3 Dos buenos servicios levantan a la torre croata gana su primer juego del set

16:02 0-3 Vuelve a subir Cilic, y Roger le baja la pelota 30-30

16:01 0-3 Buen reves cruzado de Cilic 30-15

16:01 Cilic erra una volea facil, tratando de acortar los puntos 15-15

16:00 0-3 Servico a la T 15-0

15:59 0-3 Federer entra a la cancha, Cilic con la cabeza cuvbierta intenta volver a la cancha

15:58 Cilic esta siemndo atendido en su silla, cilic llora desconsolado

15:58 2-0 Roger Ace, controla el partido en piloto automatico

15:57 2-0 Muy mal Cilic con el reves, tra afuera una pelota facil en la red 40-15

15:57 2-0 Federer demuestra que es Humano y erra una pelota facil de derecha 30-15

15:56 2-0 Dos saques del maestro lo adelantas 30-0

15:55 0-1 Se le paralizan las piernas a Cilic, que tira afuera un reves y le cede el servico a Roger

15:55 0-1 Punto de quiebre, sin que Cilic meta el primer servicio 30-40

15:54 0-1 Error no forzado de Cilic 30 -30

15:54 0-1 Ace de Cilic 30-15

15:53 0-1 Cilic no mete el rimer servicio, lo que permite el ataque de Roger 15-15

15:53 0-1 Saca Cilic, buen primer servico 15_0

15:52 0-0 Mantiene el servicio en 0

15:51: 0-0 Ace 40-0

15:51: 0-0 Ace 30-0

15:51: 0-0 Saca Federer que gano doce puntos concecutivos con el saque 15-0

Roger Federer domino a Cilic en el primer set 6-3

15:49 3-5 Roger se queda con el primer set, quebrandole dos veces el servicio a Cilic, algo que el croata debia cuidar como oro.

15:48 3-5 Set point para Regr, segundo 40-Av

15:47 3-5 Salva Cilic con un buen servicio a la red 40-40

15:46 3-5 Set point, reves paralelo tremendo con Cilic en la red 30-40

15:45 3-5 Ataca sobre el segundo servicio Roger y se coloca 30-30

15:44 3-4 Sostiene el saque Roger

15:43 3-4 Otro saque de Roger al reves de Cilic 40-0

15:43 3-4 Servicio al reves 30-0

15:43 3-4 Intratable con el saque y pelotas nuevas 15-0

15:41 2-4 Cilic duro al resto, saque abierto y se queda con su saque

15:41 2-4 Cilic arriesga con el servico Av-40

15:41 2-4 Doble Falta de Cilic pone a Roger en juego 40-40

15:40 2-4 Roger saca su varita magica de reves 40-30

15:39 2-4 Tremenda devolucion de Roger 40-15

15:39 2-4 Cilic perfora con su servicio

15:38 2-4 Otro buen servicio de Cilic 30-0

15:38 2-4 Cilic al servicio, que Federer tira una derecha afuera. 15-0

15:37 3-2 Roger confirma la ventaja juego para Federer

15:37 3-2 Buen servicio de Roger 40-0

15:36 3-2 Federer Buen saque y definicion en la red 30-0

15:34 3-2 Federer Segundo servicio, Cilic tira una pelota afuera de reves cruzado 15-0

15:43 2-2 Quiebra Roger, con un reves que pica mal y le da uma mala pasada al croata

15:42 2-2 Federer desaprovecha una devolucion facil le queda una oportunidad 30-40

15:42 2-2 Buen servcio de Cilic salva el primero 15:40

15:40 2-2 Error no forzado de Cilic, triple breack Point 0-40

15:30 2-2 Cilic se patina en la red y Roger deja la magia en la cancha con un reves sutil

15:30 2-2 Tremenda devolucion de Roger 0-15

15:29 1-2 Grita Federer gana e juego en base a su servicio

15:28 1-2 Roger hace un buen servicio AV-40

15-28 1-2Buen servicio de Roger que salva el juego 40-40

15:27 1-2 Punto de quiebre para Cilic que lo maneja con buena presion 30-40

15:27 1-2 Segunda doble fata de Roger Federer 30-30

15:26 1-2 Buen saque a la T de Roger 30-15

15:26 1-2 Engancha Cilic de derecha 15-15

15:25 1-2 Saca Rogermuy buena devolucion de Cilic sobre el reves de Roger 0-15

15:23 1-1 Buen servicio de Cilic que Roger tira afuera de Izquierda, juego para Cilic

15:23 1-1 Cilic sigue poniendo correr a Roger, haciendo que pegue de derecha corriendo 40-15

15-22 1-1 Federer presiona sobre el reves de Cilic 30-15

15-21 1-1 Cilic pone a correr a federer, buen control 30-0

15:20 1-1 saca Cilic, buen servicio 15-0

15:18 0-1 Se queda con el juego Roger

15:18 0-1 Cilic deja una pelota en la red Ad-40

15:17 0-1 Doble falta 40 -40

15:17 0-1 Buen servicio de Roger 40-30

15:17 0-1 Buen servicio de Roger 30-30

15:16 0-1 presiona cilic sobre el reves 15-30

15:15 0-1 Buen sevicio de federer 15-15

15:15 0-1 Cilic logra una muy buena devolucion 0-15

15:13 0-0 Otro buen saque de Cilic que se queda con el juego

15:12 0-0 Buen servicio de Cilic AV-40

15:12 0-0 Cilic deja una derecha en la red 40-40

15:11 0-0 Buen saque Cilic 40-30

15:11 0-0 Peloteo que dejar Roger en la red 30-30

15:10 0-0 Error no forzado de Cilic en la red 15-30

15:10 0-0 Buen servicio de Cilic 15-15

15:09 0-0 Saca Cilic, gran devolucion de reves de Roger 0-15

15:08 El estadio empiesa a ebullir los jugadores ya estan preparados, todo empieza

15:02 Comienza el peloteo entre ambos, el partidoque maneja la expectativa del tenis mundial

15:00 Ya estan ambos en la pista y por empezar el sorteo que lo gana Roger.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Jugador A vs Jugador B (insertamos el enlace de la previa en la frase "previa del partido Jugador A vs Jugador B")

Pista central > hablar sobre la pista en la que se jugará el partido: capacidad, superficie de la pista...

El encuentro entre Roger Federer contra Marin Cilic se disputará en la hierba del Court Central del All England Club, la catedral del tenis mundial. Con una capacidad para 15.000 personas, hoy sera el escenario para esta gran final, que le devolverá la gloria a Federer o hará ingresar en ella al croata Marin Cilic. El All England Lawn Tennis & Croquet Club, sede cada año del tercer Grand Slam, es quizá el club de tenis más prestigioso del planeta. Inaugurada en 1922, llevo a los organizadores del torneo, debido a la imprevisibilidad, a construir un techo retráctil en el 2009 por lo que la disputa de la final esta asegurada con puntualidad inglesa.

Declaraciones Jugador B > repasar las declaraciones del Jugador B en la previa del partido.

El croata Marin Cilic disputará hoy su primera final de Wimbledon y segunda de Grand Slam. Cilic que no tuvo miedo escénico en el 2014 para llevarse el Abierto de los Estados Unidos donde logro su primer y único Gran Slam, ya cuenta con los precedentes para ser respetado por Federer. En dicha oportunidad, el croata produjo una de las actuaciones más notables de su carrera para batir a Federer en tres mangas, logrando luego su primer grande.

Para Cilic, “Ganar aquí sería lo más de lo más”, confiesa. “Cuando gané el US Open sentí que un montón de posibilidades aparecieron para mí en lo que me quedase de carrera. Volver a ganar un Slam significaría aún más, teniendo en cuenta la increíble sensación que sentí con el primero. Sería un sueño hecho realidad ganar Wimbledon”. Además manifestó, “Estar de nuevo en una final de Grand Slam es genial. En las últimas semanas he sentido que mi nivel de tenis ha estado muy arriba y eso hace que mi consistencia y mi mentalidad se hayan visto beneficiadas”. Algo que se ha notado en el rendimiento del croata que está muy metido en todos los partidos, con su imponente saque y tratando de meterse rápidamente en la cancha para dominar el punto.

Declaraciones Jugador A > repasar las declaraciones del Jugador A en la previa del partido.

La final de hoy para Roger Federer será la primera vez desde el US Open 2009 (del Potro) en que Federer no va a medirse ante un jugador representante de los cuatro fantásticos, en una final de Grand Slam. Roger asegura que esto no le puede afectar en su preparación, “Gracias a Dios también me he enfrentado a jugadores no llamados Rafa, Andy o Novak en el pasado, como Marcos Baghdatis o Fernando González, entre otros”, aseguró Federer. “No quiero decir que vaya a estar más relajado por tener un cara a cara favorable ante Marin, aunque los partidos han sido hayan sido apretados. No es como si nos hubiéramos enfrentado en 30 ocasiones. En esos casos te sientes en la obligación de variar detalles. Es un buen cambio pero, en mi opinión, no hará las cosas más sencillas".

Roger que está con un juego de precisión única, donde mide todos los detalles, puede lograr hoy pasar a ser el rey de Wimbledon, el jugador que más torneos lo gano en la historia, da muestras de su Humanidad al manifestar, “En ocasiones relativa tus piernas, acelera tu pulso y la cabeza comienza a no fluir, con la sensación de tener un millón de ideas. Y necesitas elegir la correcta. Puede estresarte bastante”, admitió. “Pero siempre estoy contento de sentir algo así porque significa que me importa. No es como si simplemente me dejara llevar. Eso sería una sensación horrible". El más grande de todos los tiempos está concentrado, hoy es un día especial y para ello debe estar más alerta que nunca.

Enfrentamientos Jugador B con jugadores del país del Jugador A > repasar el historial de enfrentamientos entre el Jugador B y jugadores nacidos en el mismo país que el Jugador A.

Enfrentamientos Jugador A con jugadores del país del Jugador B > repasar el historial de enfrentamientos entre el Jugador A y jugadores nacidos en el mismo país que el Jugador B.

Último enfrentamiento > comentar el último enfrentamiento entre el Jugador A y el Jugador B.

Federer como contra casi todos los jugadores del planeta, maneja el Head to Head entre ambos por 6-1 ante Marin Cilic, aunque la unica victoria del croata fue presisamente en las semifnales del US Open, donde ala postre luego se consagrara campeón. El último enfrentamente entre ambos fue presisamente en los cuartos de final de Wimbledon 2016, donde Federer necesitó levantar dos set y tres pelotas de partido para prevalecer luego de una batalla sin igual, ganado finalmente por 6-7 (4), 4/6, 6/3, 7/6 (3) y 6/3.

Enfrentamientos entre ambos > repasar el historial de enfrentamientos entre el Jugador A y el Jugador B a lo largo de sus carreras.

En el US Open, Marin Cilic jugó uno de sus mejores partidos de la hstoria partido increíble para acceder a la final del cuarto grande sacando a Roger del torneo en tres sets. Marin nunca le dio opciones a Roger que se mostro en es momento apagado de ideas en Nueva York. El año pasado y en el único enfrentamiento entre los dos sobre hierba, Cilic se puso dos sets a cero arriba en hierba de Londres ante Roger, quien luego empezo una remontada épica y terminó llevándose el partido. Roger lleva una ventaja de 6-1, pero la carcterística mas importantes es que en los tres partidos disputados en un Grand Slam, el croata le dió una dura batalla y hasta logro ganarle uno de ellos.

*Foto del Jugador B*

Análisis Jugador B > analizar de forma breve al Jugador B; sus puntos fuertes y débiles, su camino en el torneo hasta el partido de hoy y sus resultados en la temporada actual.

Las claves del partido para Marin Cilic, estan en tener agresividad con su primer servicio buscando puntos gratis que le lleven a no permitir que Federer no le genere devoluciones profuundas, jugar con profundidad evitando que Roger no se meta en la cancha y domine el punto. En semifinales, el checo Tomas Berdych logró quitarle la iniciativa a Roger, donde se vió unaversión más irregular del suizo. El equipo de Cilic, debió haber visto este partido

*Foto del Jugador A*

Análisis Jugador A > analizar de forma breve al Jugador A; sus puntos fuertes y débiles, su camino en el torneo hasta el partido de hoy y sus resultados en la temporada actual.

Su majestad Roger Federer, hoy debe agregarle regularidad a la velocidad extrema que demuestra, buscar angulos en los peloteos largos que realica y buscar tiros con slice a los pies del croata. Sabe que para ganarle a Cilic, deberñ.á demostrar su maxima jerarquia, como lo viene haciendo desde el comienzo del año. Una desventaja fisica que posee Roger, es que en las últimas horas se ha confirmado que Roger tiene una sinusitis y que esta en tratamiento. El resfriado que arrastra desde hace muchos días se le ha complicado y es algo que podría afectarle a nivel físico a pesar de que Federer llega a esta final habiendo jugado hasta 4 horas y 32 minutos menos que el croata.

VAVEL le ofrece la previa del Torneo X (insertamos el enlace de la previa en la frase "previa del Torneo X"). Comentar lo más importante del torneo.

VAVEL le ofece la previa de la Gran Final Masculina de Wimbledon. La gran final masculina de Wimbledon 2017 está a pocas horas de empezar, los dos mejores jugadores del torneo llegaron a esta cita. Por un lado el suizo Roger Federer quien este año reinvento el tenis, jugando puntos cortos, saltando a la cancha a dominar a todos sus rivales. El rey del césped hoy intentará conquistar su octavo título en Wimbledon y así convertirse en el jugador que más títulos conquisto en la hierba del All England Club. Su rival el croata Marin Cilic, que llega a esta cita luego de una imponente gira de hierba, donde llego a la Final de Queen´s perdiendo con el Español Feliciano Lopez y que en Wimbledon á tenido una actuación estupenda, que tuvo su máxima expresión en semifinales donde superó a Sam Querrey en una semifinal de muchísima calidad. Cilic no es un convidado de piedra a esta cita, el croata tuvo contra las cuerdas al suizo en los cuartos de final de año pasado, donde dispuso de tres para frenar a Federer en Londres. La corona de Wimbledon esta en juego, la mesa está servida, el show está por comenzar.

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Jugador A vs Jugador B en vivo, perteneciente a la ELIMINATORIA del TORNEO X. El encuentro tendrá lugar a partir de las XX:XX horas.

Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL, bienvenidos a la retransmisión del partido entre "Su Majestad" Roger Federer y el croata Marin Cilic. En la tarde de hoy te contaremos la gran final de Wimbledon, donde ambos jugadores buscaran la gloria en la Catedral del Tenis Mundial. ¡Comenzamos!