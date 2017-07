Abandono de Carreño en Bastad

Google Plus

Pablo Carreño Busta se despide de Bastad. Foto: Getty Images

No fue la mejor vuelta a las canchas para Pablo Carreño Busta, en un contexto que lo favorecía bastante. La motivación de jugar tras casi un més, ser el primer preclasificado y estrenarlo con el mejor ránking en su carrera (16), parecieron no ser suficientes para que su físico aguante. Enfrente tenía al ruso Andrey Kusnetzov, que venía de vencer en primera ronda del ATP 250 de Bastad al alemán Struff por 6-3 y 6-4.

Ambos comenzaron perdiendo sus servicios en el segundo y tercer game de partido pero rápidamente volvieron a afirmarse en sus saques. Casi ningún problema en ambos para mantener la paridad en el tanteador hasta que llegó el turno para el ruso sacando 4-5 abajo. Allí Carreño fue más intenso que su rival, y atacando bien su segundo servicio cuando iban 15-40 logró quebrar por segunda vez en el set para ganarlo 6-4.

Hasta allí los problemas físicos en el español no se notaban. Lograba jugar con fluidez aunque no con la que lo caracteriza, pero le bastaba para ir delante en el marcador. La segunda manga los encontró a ambos jugadores con un juego más irregular, les costaba mantener su juego de saque y también ganar el quiebre. Por el lado Carreño, de sus 6 games de servicio, en 5 tuvo breaks en contra, dónde el ruso sólo pudo concretar uno. Y enfrente, Kuznetzov tuvo sólo 3 juegos de saque con chances de break en contra e igual que el español perdió uno.

El primer quiebre del segundo set se dió en el noveno game, dónde Carreño se puso 5-3 por delante y todo parecía que se quedaría con el partido. Pero fue allí donde el físco comenzó a molestar en el gijonez. La lesión en la zona abdominal no lo dejaba jugar como lo venía haciendo y Kuznetzov aprovechó la ventaja que tenía para quebrar y luego ganar su saque para poner las cosas igualadas en 5. Llegado el tiebreak, el ruso logró imponerse 7-5 para llevarse la segunda manga por 7-6. Para el español quedaba muy poco de partido.

El tercer set duró apenas 3 games. Un quiebre rápido por parte de Kuznetzov le dio la ventaja parcial, pero Carreño dijo basta luego de que el ruso ganara su saque en cero. Retirada cuando perdía 3-0 y que el marcador quede en favor de Andrey Kuznetzov 4-6 7-6 y 3-0. Ahora deberá pensar en otro parete más para cuidarse de una lesión que es más complicada de lo que parecía. El ruso por su parte jugará los cuartos de final ante el argentino Diego Schwartzman, que derrotó a su compatriota Renzo Olivo horas atrás.

Una lesión que lo complicó desde Roland Garros

Todo comenzó en los cuartos de final del abierto parisino cuando enfrentaba al que luego fue campeón, Rafael Nadal. Las molestias arrancaron en el primer set de dicho encuentro e hicieron que tuviera que retirarse de un torneo en el que venía en alza. Luego decidió bajarse de la etapa de césped al declarar que "todavía estoy en recuperación". Al perderse los torneos de Hertogenbosch y Halle le iba a ser difícil competir en Wimbledon, por lo que decidió no jugarlo y empezar nuevamente en su superficie predilecta, la arcilla.

"Sufrí una pequeña rotura en el recto del abdomen y, hasta ahora, los doctores son cautelosos, no me permiten forzarme todavía. Voy a tratar de recuperarme lo más pronto posible", había dicho hacía unas semanas y al parecer el tiempo de espera no fue el adecuado. Resentirse nuevamente de esta lesión hará que muy posiblemente quede fuera de los próximos torneos que tenía en agenda, como el ATP 500 de Hamburgo.