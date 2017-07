Dolgopolov, a la final de Bastad con total autoridad

Google Plus

Dolgopolov contundente en Bastad. Imagen:@ATPWorldTour

Hoy en el mediodía de España se enfrentaron, el ucraniano Alexandr Dolgopolov y el ruso Andrey Kuznetsov, ellos nunca se han enfrentado, Dolgopolov venía una semana donde había encontrado ritmo, al vencer a los argentinos Mayer y Zeballos en primera y segunda ronda y al duro Kachanov representante de la nueva generación en un partido tremendo. Por el otro lado Kuznetsov con el karma de no haber podido pasar la barrera de las semifinales, esta era su tercera semifinal, llegaba a esta semifinal luego de eliminar al francés Struff, a Carreño Busta quien se retiró por lesión, para luego acceder a esta ronda después de un muy buen partido contra el argentino Diego Schwartzman. El comienzo del partido lo encuentra encendido al ucraniano que gana el primer juego en cero y se colocó rápidamente 0-30, Dolgopolov no dejó que el ruso entre en ritmo y rápidamente le quebró el saque tras un error no forzado de Kuznetsov.

Con buenas devoluciones, profundas sobre el revés y una doble falta, el ucraniano volvió a ponerse en doble chance de quiebre, que el ruso las logró salvar con dos buenos primeros saques, para, después de salva otro quiebre, quedarse con el primer juego. Con el 3-1 y servicio para el ucrañano, se empezó a despertar Kuznetsov, metiéndose dentro de la cancha y logró tener un punto de quiebre que Dolgopolov salvó gracias a la efectividad de su primer servicio. El partido siguió su curso, aunque ambos tenían serios problemas para cerrar sus servicios y fue el ucraniano quien, luego de levantar dos puntos de quiebre, no sintió la presión y jugándosela, como lo hace en cada partido, se quedó con el primer set por 6-3.

Dolgopolov, contundente

En el inicio del segundo set, ambos entraron más seguros con su servicio, se acortaron los puntos con un porcentaje de primeros saques. Kuznetsov metido en el partido y Dolgopolov sintiendo el cansancio del duro partido de la ronda previa con Kachanov. Pero hoy el ruso estaba para cederle oportunidades al ucraniano y en el quinto juego del segundo episodio Kuznetsov invitó a su rival a que le quiebre el servicio. Los servicios iban sin profundidad y gracias a una tremenda derecha con un ángulo muy difícil de conseguir, Dolgopolov se quedó con el servicio de ruso. El ucraniano luego mantuvo su servicio, abriendo al ruso con el saque, metiéndose en la cancha y jugando pelotas cruzadas.

Kuznetsov no podía solucionar el planteo del ucraniano, puntos cortos, partido sin ritmo y contrarrestar los ataques de Dolgopolov sobre el revés del ruso, fue así como volvió a quebrar Alexander y sacar para partido. Con dos quiebres a su favor el ucraniano sacó para partido y después de disponer de dos puntos de servicios, se quedó con el partido gracias a un error no forzado del ruso. El ucraniano jugó un partido eficiente, muy concentrado, manejo muy bien los tiempos y no tuvo desgastes. Este domingo su rival de la final saldrá del duelos de españoles entre Ferrer y Verdazco, quienes seguramente le darán tantas ventajas como lo hizo el tenista ruso.