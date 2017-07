Isner vuelve a tocar la gloria

Google Plus

Isner vuelve a sonreir. Imagen Newport

Isner fue contundente con su servicio, algo que lo llevo durante toda la semana a pasar sin problemas cada uno de los obstáculos que le fueron surgiendo durante el torneo. Este título le devuelve la confianza que la tuvo en ciertos pasajes de la gira sobre césped.

Isner quiebra rápidamente

El primer set se resolvió rápidamente, el australiano, en su primer juego de servicio cometió dos dobles falta y tras dos buenas devoluciones del estadounidense, Isner logró quebrar el saque. Luego ambos mantuvieron su servicio sin contratiempos, John sumando ace para sus estadísticas y el australiano sin padecer nuevamente puntos de quiebre con su saque. Isner sacó para set, con autoridad, quedándose con el mismo por 6-3 luego de veinticinco minutos, con una alta eficiencia de puntos ganados con el primer y segundo servició.

En el segundo set empezó Ebden teniendo problemas con su servicio, no metiendo el primero, algo que permitía que el estadounidense pueda devolverle el saque. Ebden logró mantener su saque. Isner continuaba con los suyo a puro ace y ejerciendo un juego de saque y volea, que seguía siendo incontenible para Ebden. Los problemas continuaban para el saque del australiano que, aunque sostenía sus servicios, siempre los hacia bajo presión, teniendo que llegar hasta las ventajas.

Después del tercer juego, Ebden mejoró su primer servicio y empezó a ser más contundente y a ganarlo con mayor facilidad, Isner continuaba en pleno con su saque perdiendo muy pocos punto y haciendo una importante cantidad de servicios directos. Con tanta paridad en el servicio, llegaron al tie break, donde Ebden no estuvo tan preciso y, sufriendo tres miniquiebres dos seguidos, permitió que John Isner se quedase con el partido y el título. El estadounidense fue el mejor en el césped de Newport, la lágrimas de Ebden lo decían todo, tuvo su oportunidad de llegar a la gloria y no lo logro. El estadounidense prácticamente no le dio oportunidades, pero su avance vertiginoso en el ranking de la ATP lo puede llevar a cumplir su sueño. Obtener el primer título.