Paire se estrena con victoria en Hamburgo | Foto: Zimbio

El partido, que ha tenido una duración de apenas una hora, se ha iniciado sobre la tierra batida de Hamburgo con un servicio de Dmitry Tursunov en el que Paire se ha mostrado muy centrado en la pista y sin demasiadas complicaciones para ganar el primer juego al ruso, top 707 en el ranking y que participa en el abierto como PR (Protected Ranking).

Estas buenas sensaciones en el comienzo del francés se han esfumado cuando ha sufrido un break en contra que ha igualado a uno el marcador, y que iba a ser el único que iba a ceder en todo el encuentro. Sin embargo, en los juegos posteriores sí que se ha acentuado la superioridad técnica del actual top 40 y quinto cabeza de serie, sirviendo con seguridad, con saques directos pero tambien algunas dobles faltas, aunque cometiendo varios errores no forzados al resto que han llevado el primer set a 3-3 y saque para Tursunov.

Con este resultado, en el séptimo juego, Paire ha dado un golpe sobre la mesa y ha conseguido ganar en blanco al resto, y encarrilar el set afianzando el break con 5-3. El último juego de este primer asalto ha estado más igualado, pero el francés no ha tenido demasiadas dificultades para volver a romper el saque al ruso, que se le denotaba cansado por la multitud de intercambios de larga duración realizados en los 24 minutos que se ha prolongado el primer set.

El segundo set de este partido de dieciseisavos en tierras alemanas ha comenzado con saque en blanco para Paire, que parecía tener el partido totalmente encaminado ante un Tursunov que no complicaba demasiado las cosas al francés. Sin embargo, esta impresión ha cambiado en el segundo juego, donde el ruso ha ganado un par de puntos muy intensos y a un gran nivel, que le han hecho no descolgarse del partido por completo durante unos minutos más. Paire se ha mantenido sólido en su servicio, de hecho, Tursunov no ha tenido ni una sola ocasión para conseguir un break a favor en todo el segundo set.

El encuentro se ponía 3-1 en el segundo set a favor de Paire, que sí rompía el servicio a Dmitry, algo que volvería a hacer en el octavo juego, y de manera muy sencilla Paire, que se encontraba notablemente cómodo restando, y más aún con segundo servicio por parte de Tursunov, muy lento, que el francés aprovechaba para lanzar un golpe ganador inalcanzable para el ruso en la mayoría de las ocasiones. El partido se resolvía finalmente a favor de Paire con 6-2 en el segundo set, dándole el pase a octavos, donde jugará frente al argentino Kicker, o frente al local Tommy Haas.