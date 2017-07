Wozniacki despierta a tiempo en su estreno en Bastad

Google Plus

La tenista danesa Caroline Wozniacki debutó con triunfo en el Ericsson Open de Bastad (Suecia), puntuable para el circuito de la WTA y que se disputa bajo superficie de tierra batida, al vencer en un partido muy irregular a la francesa Pauline Parmentier, actualmente afincada en el puesto 99 del ránking de la WTA, por dos sets a uno. Tras hacerse con el primer set e ir arriba también en el segundo, la primera cabeza de serie se despistó y a punto estuvo de irse a las primeras de cambio del torneo.

A pesar de la victoria, Wozniacki terminó con peores números que su rival: 25 golpes ganadores por 40 errores no forzados mientras que Parmentier realizó 31 y 33, respectivamente Wozniacki, cuyo último encuentro en superficie de polvo de ladrillo fueron los cuartos de final de Roland Garros, en los que cayó derrotada ante la posterior campeona, Jelena Ostapenko, acusó la inactividad en la que es, sin duda, la peor superficie para su juego. La finalista de la edición de 2009 tuvo que remar en un primer set en el que comenzó por debajo al perder su servicio en el tercer juego (2-1). Sin embargo, Wozniacki tiró de galones para no sólo recuperar de forma inmediata la desventaja si no además terminar amarrando el set por 6-3 tras 34 minutos de juego.

Wozniacki pierde el control y casi lo paga

El comienzo del segundo set parecía augurar un final plácido de partido para la danesa pero nada más lejos de la realidad. Pese a arrancar mandando por 2-0, Wozniacki se relajó y abrió la puerta a Parmentier. Esta, aprovechó la situación para llevarse los siguientes cinco juegos de forma consecutiva devolviendo el 6-3 a su rival y enviando el choque al set definitivo.

Esta es la tercera victoria de Wozniacki sobre Parmentier en otros tantos enfrentamientos Aprovechando el momento de dudas que estaba ofreciendo su rival, Parmentier comenzó como un tiro el tercer set. La francesa rompió el servicio de Wozniacki en el primer juego y llegó a colocarse 2-0 y 0-30. Pero en el momento más crítico del partido, la ex número uno del mundo sacó su clase y su oficio para dar la vuelta a la situación con autoridad, cerrando el partido con un parcial de seis juegos a cero (6-2).

En la siguiente ronda y en busca de los cuartos de final, la actual sexta mejor jugadora del mundo se medirá a la suiza Viktorika Golubic, número 103 del mundo, que ha derrotado a la Martina Trevisan por la vía rápida.