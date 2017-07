Buen inicio de Edmund en Atlanta

Edmund pegando un revés. Foto: Zimbio.

Comenzó la acción en el ATP 250 de Atlanta, un torneo de baja envergadura que reside en los Estados Unidos y que se juega sobre la superficie de cemento. A su vez, este evento adquiere gran importancia por el lugar que ocupa en el calendario, teniendo en cuenta se configura como uno de los antecesores a los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati y que le permite a los jugadores llegar con ritmo de competencia al último Grand Slam de la temporada, el Us Open.

El británico y actual número cuarenta y cinco del mundo, Kyle Edmund, no ha cosechado grandes actuaciones en lo que va del año pero, sin embargo, es un jugador respetado, peligroso, fuerte y que si se encuentra inspirado puede complicar a los mejores tenistas del circuito por la profundidad y la aceleración de sus golpes. Luego de caer en la segunda ronda de Wimbledon, Edmund llegó a Estados Unidos para disputar la primera fase del ATP de Atlanta y chocar con el experimentado Marcos Baghdatis. En un partido muy parejo y sin grandes sobresaltos, logró doblegar el juego del chipriota por 6-3 y 7-5.

El saque del británico se hace valer

Ambos mantuvieron bajos porcentajes de primeros servicios durante todo el partido. No obstante, esa debilidad no fue un factor negativo para el británico ya que mostró mucha firmeza con el segundo, convirtiéndose éste en un golpe muy importante que marcó el rumbo del encuentro. Baghdatis no pudo encontrarle la vuelta a los efectos y a la fuerza del saque de su adversario y no fue capaz de ocasionar ninguna pelota de quiebre a su favor. En casi una hora y media de partido, Edmund fue superior, utilizó más variantes y manejó con criterio cada uno de los puntos disputados.

El primer parcial comenzó muy igualado: el nacido en Chipre quiso impone su jerarquía y su largo recorrido en el circuito dominando con autoridad sus turnos de saques. Sin embargo, ambos fueron capaz de impedirse mutuamente sumar en los juegos al resto por lo que el partido encontró poco dinamismo y prácticamente fueron nulos los peloteos. Con el marcador en desventaja de 2-3, Baghdatis tuvo un pésimo game con su servicio y Edmund no dudó en hacérselo notar. Se colocó con una triple oportunidad de quiebre y estuvo sólido para aprovechar la primera de ellas. Sin vuelta atrás, el 45 del planeta mantuvo esa pequeña ventaja y se anotó a su favor el primer set por 6-3.

Edmund avanza a segunda ronda

La pista rápida es, quizás, la pista por excelencia para el de Gran Bretaña ya que su derecha y su fuerte servicio toman una mayor relevancia, dejando con poca reacción y respuesta a sus contrincantes. En el segundo set, estas características de juego y las mayores variaciones utilizadas por Edmund fueron notorias. Por su parte, el número 75 del ranking ATP no quiso darse por vencido y si bien debió sufrir más de lo esperado para sacar adelante sus turnos de saques, pudo estirar el partido hasta el 5-5.

En el undécimo juego, el quinto preclasificado del certamen norteamericano pudo imponer todo su potencial y, capitalizando el cuarto break point que se le presentó a lo largo del set, logró quedarse con el saque de su rival para, de esta manera, eliminarlo del torneo. Kyle Edmund avanzó a la segunda ronda del ATP 250 de Atlanta, donde deberá enfrentarse con el vencedor de la llave que empareja a Guido Pella y Peter Gojowczyk.