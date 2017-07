Novak Djokovic no jugará más en 2017

Google Plus

Novak Djokovic siendo antentido por el fisioterapeuta en Wimbledon. Foto: zimbio.com

Se confirmaron los peores presagios para Novak Djokovic. El serbio, actual número cuatro del ránking mundial, será baja para lo que resta de temporada y por lo tanto se perderá, entre otros torneos, el US Open, último Grand Slam de la temporada y evento que ha ganado dos veces (2011 y 2015) y la Copa Masters de Londres, en la que ha inscrito su nombre hasta en cinco ocasiones. Hace dos días la prensa deportiva serbia ya insinuaba que el balcánico podría renunciar a la segunda mitad de la temporada por sus problemas en el codo derecho pero ha sido hoy, en una rueda de prensa en Belgrado, donde Novak Djokovic ha confirmado la triste noticia.

"Esta lesión requiere un reposo prolongado. Todos los especialistas a los que he acudido me han dado la misma respuesta. Para curarme necesito descansar durante un periodo prolongado. Ahora mismo cinco meses parecen una eternidad, pero estoy convencido de que pasarán rápido", declaró el serbio que espera que este tiempo que va a permanecer de baja ayude a la completa recuperación de su maltrecho codo. "Lo más importante ahora es que pueda recuperarme para poder jugar en plenitud de condiciones el deporte que amo. Haré todo lo que haga falta para recuperarme", prosiguió.

Djokovic también explicó que durante estos cinco meses tratará de mejorar su estado físico y algunos aspectos de su juego que no ha podido trabajar estas últimas temporadas por culpa del calendario tan apretado que ha tenido. "Mi codo no está bien, esto es consecuencia de un exceso de juego. Las molestias son constantes, sobre todo cuando saco y golpeo con mi derecha. Todo cuerpo tiene su límite, al principio de mi carrera tuve algunas lesiones pero con el tiempo y gracias al gran trabajo realizado pude evitarlas. Así es como tengo que afrontar ahora esta nueva situación y creo con firmeza que esto me hará más fuerte", sostuvo.

Por último, el ganador de 12 Grand Slams aseguró que André Agassi apoya sin reservas su decisión y confirmó que el de Las Vegas seguirá formando parte de su cuerpo técnico el año que viene. "André me va a ayudar a recuperar mi mejor nivel y a volver más fuerte después de esta lesión", declaró el serbio que, de paso, también anunció su próxima paternidad. "Otro momento importante en mi vida está al llegar. Mi mujer Jelena y yo estamos esperando nuestro segundo hijo", finalizó.