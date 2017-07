Roberto Bautista pasa a las semifinales en Gstaad

Google Plus

Bautista Agut consiguió reaccionar a tiempo y terminó de forma brillante. Imagen: Zimbio

Roberto Bautista, segundo cabeza de serie y décimo octavo en el ranking mundial, pasó a las semifinales del ATP 250 de Gstaad (Suiza) a costa de Dennis Istomin, era la segunda vez que se enfrentaban, su único encuentro hasta hoy se produjo en Indian Wells 2015, la victoria fue para el español también en dos sets (6-4 y 6-3)

Roberto empezó con dudas en el inicio del partido

Dudas que se convirtieron en el primer break en contra de Roberto, cedió su segundo turno de servicio, su rival ganaba sus juegos al saque en blanco y se colocó con una ventaja de tres a uno, la táctica le había salido bien hasta el momento, jugando golpes planos y no dejando coger ritmo de partido al español. Bautista empezó a encontrar su juego y recuperó la desventaja, encadenó una racha de cinco juegos consecutivos y se llevó el primer set en media hora justo de juego.

Istomin se agarró a la pista y luchó hasta el final

En el primer juego sacando el uzbeco, el juego se alargó mas de diez minutos, tuvo que salvar hasta seis bolas de break, los puntos se alargaban con intensos rallies y puntos ganadores. Roberto por su parte, jugaba mas seguro con sus turnos de servicio, los solventaba con mas facilidad que su oponente. En el quinto juego, el español consiguió la rotura de servicio que le ponía en bandeja su pase a las semifinales. Istomin daba signos de no encontrarse a gusto en la pista, se resbalaba con frecuencia, y cometía mas errores que en el set anterior, aún así no se llegó a ir del todo mentalmente. Con el cinco a cuatro sacando Bautista, Istomin intentó luchar para alargar el partido, no pudo hacer frente a su rival que cerró con autoridad.

Mañana en las semifinales se encontrará con el ganador del partido que se juega a continuación entre el letón Ernest Gulbis y el italiano Fabio Fognini.