Volvió Leo Mayer, volvió el gladiador

Leo Mayer despues de mucho tiempo en las finales de un ATO. Imagen: @Am_Rothenbaum

Hoy se enfrentaron dos gladiadores del tenis de la Argentina, nadie les puede discutir su amor por la camiseta, su amor por llevar a su país a conquistar la Copa Davis. Ambos dejaron todo por ese logro, descuidaron su carrera profesional, poniéndose el objetivo en el logro que se les había negado a todas las grandes generaciones del deporte argentino. Y por el bien del tenis de su país están empezando a recuperar su tenis. Hoy jugo mucho mejor Leonardo, complicando a Delbonis con sus devoluciones especialmente sobre el segundo servicio presionando sobre el revés del zurdo y dominando los puntos.

Mayer sin problemas en el primer set

Ambos comenzaron inseguros con sus servicios, después de tanto tiempo volvían a el primer nivel de un ATP 500 y eso puso a los dos con una posibilidad de quiebre en los dos primeros juegos del set, primero fue Mayer quien con un error no forzado de revés le cedió la oportunidad a su rival de quebrarle el saque, pero algo que le dio muchos puntos a Leo, su servicio abierto fue vital para mantener su servicio.

Luego fue el turno de Delbonis de darle a su rival la posibilidad de que le quiebre su juego, cuando con una derecha en tres cuartos de cancha erro por más de veinte centímetros de la línea. Luego mantuvo su saque con buenos servicios y red, que fue su forma de mantenerse en partido.

El set empezó a definirse en el cuarto juego, Delbonis sacando 1-2 deja un revés con efecto largo que capitaliza muy bien Leonardo llegando con comodidad y realizando un globo por encima del cuerpo de Fede poniéndose con la posibilidad de quebrar el servicio de su compatriota. Mayer logro el quiebre atacando el segundo servicio de Federico, primero abriéndolo profundo y luego definiendo en la red.

Con el tres a uno a su favor el yacaré Mayer, mantuvo se servicio sin contratiempos y se queda con el primer set luego de otra presión sobre el revés de Delbonis y obligando al error no forzado.

El segundo set fue mucho más parejo

Mientras Mayer durante todo el primer set jugo profundo tirando buenos ángulos, Delbonis permitió cederle la iniciativa jugando tiros muy al centro no generando tiros a las líneas, no arriesgando y lo peor no ganando muchos puntos con su primer servicio.

En el segundo set Federico empezó a jugar más atrevido, arriesgo mucho más y eso le permitió emparejar las acciones. Fue así que los primeros seis juegos del set ambos dominaron su servicio sin contratiempos.

En el séptimo, la paso mal Mayer, empezó errando un smash fácil y su rival entendió que su compatriota estaba inseguro, comenzó a aumentar el rito y gracias a dos golpes arriesgados una devolución de revés del zurdo cruzada y un derecha paralela se quedó con el quiebre y con su servicio para set.

Pero hoy no estaba en su día Delbonis, son su servicio y 30-30, cometió una de las dobles faltas más caras de su carrera y permitió la recuperación de Mayer que luego con otra devolución profunda se quedó con el quiebre.

Con el quiebre se fortaleció Mayer, manteniendo su servicio y quebrando nuevamente a Federico para luego quedarse con el partido. Volvió el Yacaré Mayer, esta final le da aire y mañana tiene muchas posibilidades ante su homónimo alemán. Una alegría para la Argentina que estos dos jugadores vuelvan a estar en lugares trascendentes del tenis mundial.