Actualización Ránking ATP 31 de Julio de 2017: Wawrinka desplaza a Djokovic

Stan de regreso al cuarto lugar en un ranking que lidera Andy Murray | Foto: Zimbio

El suizo Stan Wawrinka desplazó al serbio Novak Djokovic en la clasificación mundial de la ATP este lunes, al aparecer en la cuarta posición de la tabla. El originario de Belgrado cierra el grupo de los cinco mejores en una temporada que ha dado por terminada debido a una fuerte lesión en el codo derecho, la misma que lo retirara del Campeonato de Wimbledon. Wawrinka acumula 5.780 puntos mientras Djokovic suma un total de 5.325 unidades.

Andy Murray sigue de líder en la clasificación con 7.750 puntos, con Rafael Nadal segundo al sumar 7.465 y el suizo Roger Federer cerrando el grupo de los tres mejores del ranking con 6.545. Otra variación dentro de los diez mejores del ranking ha sido la del alemán Alexander Zverev, quien reaparece en el Top 10 al ubicarse octavo, colocándose detrás del croata Marín Cilic (sexto) y el austriaco Dominic Thiem (séptimo).

Fuera del top ten hay grandes movimientos en el escalafón mundial. El argentino Leonardo Mayer ha sido quien mayor progresión ha mostrado al retornar en el grupo de los 50 mejores del mundo (49) tras el título obtenido en Hamburgo el pasado fin de semana, convirtiéndose en el segundo lucky loser que gana un campeonato en semanas consecutivas en la ATP, luego que lo hiciera el ruso Andrey Rublev en Umag. Mayer perdió en la última ronda de la clasificación de Hamburgo con el joven de 16 años Rudolf Molleker pero en su ingreso al cuadro principal logró abrirse paso al título, siendo la segunda ocasión que se impone en este torneo.

Otro campeón que hizo avance en el ranking fue el italiano Fabio Fognini. Con su victoria en Gstaad, el tenista de 30 años sumó su primer título de la temporada para hacer su reaparición dentro de los 25 mejores del ranking. Además de Fognini, otros notables avances de la semana en el ranking fueron el de Philipp Kohlschreiber (al puesto No. 47), Florian Mayer (al No. 59) y los argentinos Federico Delbonis (al No. 61) y Nicolás Kicker (No. 78).