Actualización Ránking WTA 31 de Julio de 2017: Muguruza se mantiene a un paso del top tres

Google Plus

Muguruza está lista para su presentación dentro de la gira en canchas rápidas por los Estados Unidos | Foto: Zimbio

La española Garbiñe Muguruza sigue en la cuarta posición del ranking mundial de la WTA este lunes, en un escalafón que lidera la checa Karolina Pliskova con casi dos mil puntos de diferencia ante la reciente campeona del Campeonato de Wimbledon. Pliskova acumula 6.751 puntos mientras Muguruza tiene 4.991.

Tras el sitio de honor de Pliskova está la rumana Simona Halep con 5.770 puntos, seguida de la alemana Angelique Kerber con 5.626. La ucraniana Elina Svitolina se mantiene quinta con 4.935 mientras que la danesa Caroline Wozniacki acortó distancias respecto a Svitolina con la final del torneo de Bastad al acumular ahora un total de 4.860 puntos. El resto del Top 10 permaneció también sin cambios con la británica Johanna Konta en séptimo lugar, la rusa Svetlana Kuznetsova octava, la estadounidense Venus Williams novena y la polaca Agnieszka Radwanska décima.

Uno de los ascensos más notables de la semana ha sido el de la japonesa Nao Hibino al subir 20 puestos (No. 72) tras ser finalista del Torneo de Nanchang. Con ella, la checa Katerina Siniakova mejoró 17 lugares (No. 39) luego de coronarse como campeona en Bastad. La china Shuai Peng, campeona en Nanchang, ascendió nueve posiciones para entrar en el grupo de las 25 mejores del mundo (puesto No. 23).

El descenso más fuerte de la semana dentro de las 25 primeras ha sido el de la estadounidense Madison Keys, quien bajó al puesto No. 21 para salir del Top 20. Esta caída le permitió a la croata Ana Konjuh, de 19 años, convertirse en la más joven jugadora dentro de las 20 mejores del ranking al clasificarse justamente en esa posición.

Entre las españolas, Carla Suárez Navarro salió del Top 30 al descender al puesto No. 31, Lara Arruabarrena figura en el lugar No. 64 y Sara Sorribes Tormo en el puesto No. 88 de la clasificación. De esta manera, el tour de la WTA entra con todo en la acción de la gira por los Estados Unidos rumbo al último Grand Slam de la temporada. Los torneos de la semana serán en Washington y Stanford, con la presencia entre otras de Garbiñe Muguruza y el regreso de María Sharapova a la actividad.