Mahut golpeó en los momentos justos

Mahut atravieza la primera ronda del ATP 500 de Washington. Imagen:CitiOpen

Este lunes, en el cemento de Washington, se vivieron dos partidos en uno, un primer set donde el francés no tuvo resistencia de su rival, que no solo no pudo controlar su servicio sino que además jugo muy parado en la cancha y eso le permitió a Mahut, quedarse fácilmente con el set. El segundo set fue distinto, el italiano Thomas Fabbiano empezó a sacar mejor, a moverse en la cancha a generar más peloteos especialmente sobre el segundo servicio del francés y emparejo las acciones, aunque no le alcanzo para poder torcer el curso del partido.

Mahut, contundente en el primer set

El episodio inicial fue prácticamente un entrenamiento para el francés, luego de ganar su primer juego de saque, el francés quebró el saque del italiano quien estuvo estático ante las devoluciones de Mahut, jugando sin ángulos, todo al centro de la cancha algo que favorecía que el francés ponga en juego su potente derecha y triturar la escasa resistencia del italiano.

El set continuó su curso ambos manteniendo su saque hasta que en el sexto juego el francés ataco sobre el segundo servicio del italiano y lo volvió a quebrar luego de un buen contrataque de derecha. Fue así que mantuvo su saque y se quedó fácilmente con el set.

Mejora Fabbiano, pero no le alcanza

El segundo set fue la otra cara de la moneda, Mahut no tuvo los mismos regalos de Fabbiano y se le empezó a complicar el partido. Fue tan complicado el set para el francés que en el tercer juego con su servicio tuvo tres puntos de quiebre en contra, que logró defenderlos con su primer saque. El italiano empezó a mover las piernas, hizo que el longevo francés pegue corriendo y eso hacía que genere muchos errores no forzados. La mejora en el juego del italiano, no le alcanzo para quebrar el saque del jugador galo, lo que generó que ambos llegaran al tie break. La definición del partido estuvo del lado del francés gracias a un error no forzado de Fabbiano y una tremenda paralela de Mahut luego de un débil primer servicio del italiano.

Ganó Mahut por tener mayor contundencia en los momentos importantes del partido, comenzó muy tranquilo y terminó demasiado complicado. Ahora le espera el canadiense Raonic, una apuesta durísima para la segunda ronda.