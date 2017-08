El campeón de 2016 cae eliminado ante Halys en Los Cabos

La mala racha de Ivo Karlovic este verano continúa, fue derrotado por Quentin Halys en Los Cabos, torneo que Karlovic ganó en 2016. Halys se impuso en dos muerte súbitas muy igualadas. El cañonero croata solo ha sumado una victoria en todo el verano.

Comienzo sin muchas novedades

No hubo ninguna rotura de servicio en el primer set, como es habitual en los partidos de Karlovic. El croata salvó la única amenaza de rotura del set en el juego anterior a la muerte súbita. Durante el set, la facilidad que tuvieron ambos tenistas para mantener su servicio fue tremenda.

Karlovic llegó al cambio de pista de la muerte súbita con una ventaja de 4-2. Tras ello, el francés logro cuatro puntos consecutivos para ponerse 4-6 arriba y disponer de dos bolas de set, una iba a ser al resto y la otra al saque. La primera fue salvada por Ivo pero la segunda al servicio del francés no la salvó. Por consecuencia, Halys se llevó el primer set tras ganar la muerte súbita por siete puntos a cinco.

Segundo set, más oportunidades para el restador

En el primer set solo pudimos ver una bola de rotura en 12 juegos, pero en este set iba a ser diferente. Halys no dispuso de ninguna bola de rotura en todo el set pero dio más guerra al resto, ganó el doble de puntos al resto en este set. Las bolas de rotura iban a ser para Ivo, en el segundo juego dispuso de 15-40 y de una ventaja posterior, pero acabó perdiendo las tres bolas de rotura. En el séptimo juego tuvo otra opción para romper, pero el francés la volvió a salvar. Una vez más nos íbamos a la muerte súbita.

Tras llegar al primer cambio de lado igualados con 3-3, Karlovic logró el primer mini-break pero no tardó en devolvérsela el francés. Halys tuvo una bola de partido al resto con 6-5 pero no pudo aprovecharla. Con 7-7 y tras perder una bola de set al resto, Ivo lograba otro mini-break, esta vez sacaba para ganar el set. El croata falló y no solo en ese punto al saque, en el siguiente también, permitiendo al francés sacar para ganar el partido. Halys no falló y eliminó a Karlovic.

Tras la derrota, Karlovic afirmó que esto no era un adiós, sino que un hasta luego. El croata volverá a Los Cabos la próxima temporada. La derrota del croata (la mayor sorpresa en lo que llevamos de semana) le hará caer bastante en la clasificación. Karlovic no solo defendía un título aquí, también defendía final en Washington. El croata perderá 550 puntos y caerá fuera de los 60 primeros, su peor clasificación desde 2013.