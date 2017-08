Edmund, sin contratiempos

Google Plus

Edmund a Segunda Ronda sin problemas. Imagen:Zimbio

El jugador de 22 años necesitó poco más de cincuenta minutos para vencer al surcoreano, el jugador ingles jugará en segunda ronda contra Grigor Dimitrov de Bulgaria.

El primer set comenzó a pedir de Edmund, quien luego de que ambos mantuvieran sus primeros servicios, en el tercer juego de la primera manga gracias a tres errores no forzados y una doble falta del surcoreano, logro quebrar en saque del mismo, para luego colocarse rápidamente después de mantener su servicio en cero por 4-1.

Edmund parecía encaminarse a ganar fácilmente el set pero después de un muy buen arranque en los tres primeros puntos del séptimo juego, perdió la concentración y tras dos errores no forzados uno de derecha y otro de revés, y muy buen punto de control de Chung, el jugador surcoreano logró igualar en cuarenta. El descontrol del inglés continúo hasta que en el punto de quiebre Edmund le pegara sin mirar a la pelota con el marco y le cediera el saque a su rival.

El set, con pelotas nuevas comenzaba de nuevo, ambos igualados en quiebres, desde ese momento y hasta el final del set fue un dominio total del jugador Inglés, quien se plantó dentro de la cancha domino los puntos y el surcoreano ayudo con una doble falta para cederle el saque en el octavo juego del primer episodio. Edmund con el quiebre mantuvo su servicio y se quedó con el primer parcial.

El segundo set fue prácticamente un monologo del jugador ingles que rápidamente logró quebrar los dos primeros servicios de Chung, mantuvo su saque hasta el final y coronó su triunfo en la primera ronda con un nuevo quiebre ante un Hyeon Chung que ya no tenía resistencia y termino concediéndole el servicio al inglés gracias a un error no forzado de derecha, una doble falta y un revés en el que prácticamente no movió las piernas.

Fue un fácil triunfo para el jugador ingles que pese al contratiempo del primer set, pudo sacar adelante el partido y vencer fácilmente al surcoreano. Ahora le toca una parada muy dura con el ascendente Grigor Dimitrov