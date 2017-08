Conchita Martínez: "Si pudiésemos contar con todos los jugadores, podríamos ganar ambas competiciones"

Google Plus

Conchita Martínez en el palco de Wimbledon durante la pasada final femenina. Foto: zimbio.com

La capitana española de Copa Davis y Copa Federación, Conchita Martínez, ha declarado este martes a la agencia EFE que si todos los jugadores seleccionables, tanto en el apartado masculino como en el femenino, estuviesen a su disposición las posibilidades de vencer en ambas competiciones se elevarían sustancialmente. "Si pudiéramos contar con todos los jugadores masculinos y femeninos, España tendría la capacidad de ganar la Davis y la Copa Federación", declaró la ex tenista española que se mostró favorable a un cambio en la normativa de ambas competiciones. "Estoy de acuerdo con la idea de rebajar los partidos a tres sets pero no creo que lo de las sedes salga adelante. No se trata solo de permanecer una semana concentrados, aparte de los cambios de superficie. Lo más importante es que tiene que haber cambios, siempre y cuando sean a mejor", afirmó.

Martínez, que ha realizado dichas declaraciones mientras se encuentra en el Club Náutico de Palma en donde presenciará la salida de la Copa del Rey Mapfre de vela, no oculta que le gustaría seguir al frente de ambas capitanías pero sostiene que todavía es muy pronto para hablar de ello. "Estamos en agosto, es pronto para decir nada. Cuando llegue el momento oportuno nos sentaremos a hablar y tomaremos alguna decisión", aclaró.

Cambiando de tercio, la de Monzón confía en que en el inicio de la gira norteamericana Garbiñe Muguruza mantenga el nivel mostrado en el pasado torneo de Wimbledon, evento en el que la caraqueña logró su segundo Grand Slam. "Es la gira americana, torneos en pista rápida y espero que mantenga el nivel de juego que mostró en Londres. Traté de sacar lo mejor de ella (Muguruza) pero al final quien sale a pista y juega es ella. Si sigue jugando así, el número uno estará más cerca, aunque siempre hay que ir paso a paso", sostuvo.

Por último, la española se refirió a la medalla de plata que logró junto a Arantxa Sánchez Vicario en el torneo de dobles de los JJ.OO. de Barcelona, ya que este próximo 8 de agosto se cumplirán 25 años de tal gesta. "Fue algo que guardaré siempre en mi memoria. Estábamos en casa, con nuestras familias, el ambiente fue increíble y contamos con el apoyo de los Reyes de España en la final. Esa medalla fue un punto de inflexión en mi carrera", señaló.