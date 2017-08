Sharapova causa baja en Stanford

la baja de Sharapova un duro golpe para el torneo (Foto: Getty Images)

Uno de los grandes atractivos tenísticos y probablemente el gran atractivo mediático del circuito femenino, la polémica jugadora rusa Maria Sharapova ha anunciado su retirada del torneo de Stanford en las horas previas a al partido correspondiente a los 1/8 de final que le iba a enfrentar a la ucraniana Lesia Tsurenko, dejando igualmente en duda su participación en los torneos restantes de la gira americana: Toronto, Cincinati y el US Open.

Sharapova ha mostrado su pesar por tener que abandonar el torneo, aludiendo a un intenso dolor en el antebrazo izquierdo como causa principal de la retirada, tal y como mencionaba en un comunicado recogido por la página web del circuito femenino (WTA).

"Desafortunadamente me veo obligada a no tomar parte en el encuentro de hoy" decía Masha "casi al final del partido del pasado lunes sentí un fuerte dolor en el antebrazo izquierdo. Después del escáner realizado el día de ayer los doctores me recomendaron no jugar ante el gran riesgo de una lesión". La cinco veces campeona de Grand slam también tuvo palabras de agradecimiento y disculpa para el público del torneo "El público del lunes fue muy especial y emotivo y desearía seguir jugando pero me veo obligada a tomar esta decisión preventiva".

Pesar en la dirección del torneo

Por su parte la directora del torneo Vickie Gunnarsson que no lo olvidemos había apostado fuerte por la participación de la rusa concediéndola una invitación aún a pesar de la controversia que pesa sobre su figura tras su sanción por dopaje y a sabiendas de que salía de una lesión también lamentó la su baja "Esta es una decisión dura para Maria" "tiene muchos fans aquí tal y como quedó demostrado con el apoyo que recibió el lunes por la noche. la deseo una pronta recuperación y que esté de vuelta cuanto antes en las pistas".

Tsurenko, la gran beneficiada

La gran beneficiada de la baja de Sharapova es la que iba a ser su rival, la ucraniana Lesia Tusrenko, Número 32 del ránking mundial y que accede gracias a esta retirada a los 1/4 de final donde se las verá con la tercera cabeza de serie y número 21 del mundo, la estadounidense Madison Keys en lo que promete ser una dura batalla por un puesto en las semifinales.