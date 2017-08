Wawrinka no será de la partida en Montreal y Cincinnati

Stan Wawrinka golpeando una bola en un torneo anterior. Foto: Rodrigo Jiménez Torrellas - VAVEL

El número cuatro del mundo, el suizo Stan Wawrinka, causará baja en los Masters 1000 de Montreal y Cincinnati por lesión. Esto confirma lo que dijo en Wimbledon, donde fue derrotado a las primeras de cambio por el ruso Daniil Medvedev, que necesitaba un tiempo para tratar los dolores que afectaban a su rodilla derecha. Por lo visto, no han remitido del todo y ha optado por bajarse de los dos Masters 1000 y estar en las mejores condiciones posibles para el US Open, aunque a día de hoy no es seguro que pueda participar en el último Grande del año.

Su baja se une a la de Novak Djokovic, que recientemente ha decidido poner punto y final a su temporada 2017 para recuperarse bien de sus problemas en el codo y empezar el año que viene al 100%. La temporada del de Lausana no está siendo mala hasta el momento (semifinalista en el Open de Australia, finalista en Roland Garros o campeón del ATP 250 de Ginebra entre otros), aunque sus dos últimos partidos fueron derrotas en la primera ronda en Queens (ante Feliciano López) y Wimbledon (ante Medvedev).

Wawrinka utilizó su perfil de Facebook, en el que sus seguidores no tardaron en mostrarle su apoyo, para dar la mala noticia: "Después de mucha consideración y de consultar con mis médicos y mi equipo, he decidido no jugar en Canadá y Cincinatti por seguridad, pese a que he luchado hasta el último momento para poder estar. Es muy decepcionante para mis fans y para mí tomar esta decisión, pero llevo arrastrando algunas molestias en la rodilla desde Wimbledon. Necesito estar seguro al cien por cien de que podré competir bien antes de volver. Mi equipo y yo vamos a hacer todo lo posible para que la recuperación sea lo más rápida posible".