Nick Kyrgios: tiempos difíciles | Foto: Zimbio

Nick Kyrgios es un tenista diferente, especial. Amado y "odiado" a partes iguales, el excéntrico jugador australiano es un fijo en las quinielas para ser un potencial número uno, en el eterno debate de quién acabará con la hegemonía del Big Four. Con tan solo 22 años, el de Canberra ya ha sido cuartofinalista en el Open de Australia, en 2015, y en Wimbledon, en 2014. Fue en aquella cita en el All England Tennis Club cuando Kyrgios se dio a conocer, batiendo, en octavos de final, a Rafael Nadal, bicampeón en la cita británica.

Con respecto a los Masters 1000, el aussie puede presumir de ser semifinalista en Miami, condición alcanzada en estos dos últimos años, además de cuartofinalista en Indian Wells y en Madrid. Un cóctel de grandes resultados que le hacen ser un tenista peligroso, e impredecible. Sin embargo, esa facultad puede convertirse en un hándicap; bien es conocido que el temperamento y el carácter del joven jugador le han causado más de un problema, materializados en derrotas y en cuantiosos castigos económicos. No obstante, despejados esos problemas, Nick Kyrgios es un tenista intenso, veloz y potente, con habilidad para plantar cara a cualquier jugador del circuito, como ya pudimos ver en Miami, tuteando al mismísimo Roger Federer, en una semifinal que perdió en tres tie-break.

Octubre del año pasado fue un punto de inflexión para él, alcanzando su mejor posición en la clasificación mundial (13º) y postulándose como favorito para, en este año 2017, abordar ese TopTen al que ya pertenecen dos de sus rivales más directos en los próximos años: Dominic Thiem y Alexander Zverev.

Manteniéndose regular en los primeros meses de competición, los primeros reveses de la temporada llegaron recién comenzada la gira de hierba. En Queen's, antesala de Wimbledon, el australiano tuvo que retirarse en primera ronda, tras haber perdido el primer set por 7-6 ante el norteamericano Donald Young después de sufrir una aparatosa caída. Aparentemente, no peligraba su participación en el tercer Grand Slam del año, y Nick Kyrgios se decidió a participar en un certamen muy propicio para él, en el que podría desarrollar su mejor versión: Wimbledon. Sin embargo, las cosas no salieron como se esperaban, y el, actualmente, número 20 del mundo también se despidió en primera ronda, tras recaer de esos problemas físicos, cuando perdía 3-6 y 4-6 ante el francés Herbert.

Decidiendo tomarse un descanso para reponerse de todos sus percances físicos, y sin competir los 250 puntos que defendía en el ATP de Atlanta, el número uno australiano regresaba a las pistas esta semana, en el ATP 500 de Washington, torneo que nunca antes había jugado. Siendo el décimo cabeza de lista, y estando libre de participar en la primera ronda, Kyrgios debutaba ante el jugador local, Tennys Sandgren. Tras perder el primer set por 6-3, y jugando a un ritmo bajo y, como le dijo a su madre previamente, "sin ganas", el cuerpo de Nick dijo "basta" en el segundo parcial cuando, yendo 0-3 abajo, decidió abandonar debido a otra lesión, esta vez, en el hombro.

Tres retiradas consecutivas suma ya el bueno de Nick Kyrgios, que atraviesa por un momento delicado en su carrera, pero con la mira siempre puesta en ese objetivo que es el Top Ten. De cara al US Open, la aparición del australiano es, prácticamente, segura. No obstante, es un misterio su participación en los Masters 1000 de Montreal y Cincinatti, que se celebrarán en escasos días. En cualquier caso, el mundo del tenis desea una pronta recuperación a este talento, que no ha enseñado aún todo su potencial y que, sin duda, no ha encontrado su techo.