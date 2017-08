Marin Cilic, otra baja para Montreal

Marin Clici durante un partido en el MMO 2015. Foto: Dani Mullor

El Masters 1000 de Montreal no gana para disgustos. Si ayer mismo era el suizo Stan Wawrinka, actual número cuatro del mundo, el que anunciaba su decisión de no participar en el torneo canadiense ni tampoco en el de Cincinnati por problemas en la rodilla, hoy ha sido el turno del croata Marin Cilic. El actual finalista de Wimbledon, sexta mejor raqueta del ránking ATP, también se ha dado de baja en Montreal debido a problemas en el aductor, los mismos que tuvo durante la pasada edición del Grand Slam británico. El propio Cilic lo ha confirmado a través de un comunicado de prensa.

"Durante el torneo de Wimbledon tuve problemas en el aductor. Tras un mes de descanso esas molestias no han remitido por lo que he tomado la decisión de posponer mi vuelta una semana más. El tratamiento está dando resultado y cada día me encuentro un poco mejor. Me duele mucho no poder estar en Montreal, en los últimos meses estaba jugando a un gran nivel y llegando incluso a las rondas finales de los Grand Slams. Trataré de estar listo para Cincinnati", declaró el croata, actual campeón de este último torneo tras derrotar en la final al escocés Andy Murray por 6-4 y 7-5.

Pese a este contratiempo en forma de lesión, la presencia de Cilic en la Copa Masters de Londres no parece peligrar, al menos de momento. Gracias a su gran resultado en Wimbledon, el balcánico se encuentra en la quinta posición de la Race (se clasifican los ocho primeros), la clasificación del año, con 2.905 puntos y con un colchón de 980 puntos de ventaja sobre el búlgaro Grigor Dimitrov, que ocupa la novena plaza. El Masters 1000 de Montreal es la primera parada de la gira norteamericana en el circuito ATP y tendrá lugar del próximo lunes 7 al domingo 14 de agosto.