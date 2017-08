Ofner sigue de dulce en su tierra

Google Plus

El joven tenista local Sebastian Ofner, quien entrase al torneo gracias a una wild card, ha conseguido clasificarse para las semifinales tras derrotar en un gran partido al argentino Renzo Olivo por un marcador de 6-3 1-6 6-3 después de casi dos horas de intenso y buen tenis. El austriaco continúa dando alegrías a su público, que ante la ausencia del ídolo local Dominic Thiem, ha encontrado en Ofner una esperanza para que el título se quede en casa. De esta forma sigue avanzando rondas de forma sorprendente, primero ante Basilashvili, pero sobretodo ayer ante el uruguayo Pablo Cuevas, y hoy al vencer a Olivo en cuartos de final. Por su parte el argentino llegaba al encuentro tras dos importantes victorias, ante Monteiro en primera ronda, y ante su compatriota Zeballos ayer en cuartos de final.

El partido arrancó con un excelente nivel de Ofner, golpeando muy profundo y consiguiendo winners con gran facilidad. El austriaco consiguió muy pronto el break que posteriormente le serviría para ganar el primer set, aunque Olivo comenzaba a mostrar síntomas de mejoría, forzando algunas bolas de break.

La segunda manga tuvo dueño desde el primer juego. Olivo dejó claro que no era el mismo del primer set, y desplegó un espectacular repertorio de golpes ante el que nada pudo hacer el local. El argentino llegó a ponerse 5-0 y todo parecía apuntar que el partido estaba encarrilado. La tercera y definitiva manga comenzaba con varias oportunidades de break para el rosarino, pero no pudo aprovecharlas. Ofner golpeó primero y consiguió el primer break, aunque Olivo se lo devolvió de inmediato. Finalmente el joven austriaco consiguió otro break, y aunque Olivo dispuso de bolas para devolverlo, no lo consiguió y Ofner se hizo con la victoria.

Ahora Sebastian Ofner espera a su rival en las semifinales, que saldrá del duelo entre su compatriota Gerald Melzer, y el portugués Joao Sousa. En el hipotético caso de que ganase Melzer, el torneo contaría con un nuevo finalista local, tras las participaciones de Muster, Jurgen Melzer, y Thiem.